Komentář Heleny Horské: Strašák českého exportu – koruna, nebo nedostatek lidí? | E15.cz

Na posilování měny se také více méně otevřeně spoléhá i Česká národní banka – silnější kurz ji totiž pomůže přibrzdit inflaci a zchladit přehřívající se ekonomiku. A když se koruna už dlouho držela hladiny 26 korun za euro, tak ji Vojtěch Benda z bankovní rady ČNB slovy o možném prudším zvyšování úrokových sazeb od této hladiny ladně odpoutal.

Bez ohledu na blížící se domácí parlamentní volby a jejich těžko předvídatelný výsledek koruna dál posiluje.

Podle průzkumu mezi exportéry provedeného ve spolupráci Raiffeisenbank a Asociace exportérů na přelomu září a října většina dotazových počítá s mírným posílením koruny až k hranici 25,50 za euro a pětina z nich očekává další posilování i v průběhu roku 2018 v souladu s prognózou Raiffeisenbank. Takže pro exportéry není posilování koruny ničím novým nebo nečekaným.

Když exportéři v našem průzkumu hovoří o bariérách růstu exportu, nemluví o kurzü koruny. Mluví o nedostatku „rukou i nohou“, prostě lidí. Většinu českých firem zásobuje evropský trh dostatkem zakázek.

Některé firmy ale zakázky už musí odmítat, protože nemají volnou kapacitu, nemají zaměstnance.

Podle odhadu Indexu Exportu, který Raiffeisenbank počítá ve spolupráci s Asociací exportérů, by hodnota českého exportu mohla být o deset až patnáct miliard korun měsíčně vyšší. To je 120 až 180 miliard korun ročně. A ekonomika by rostla ještě rychleji. Co by, kdyby...

Autorka je hlavní ekonomkou Raiffeisenbank.