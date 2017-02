Komentář Jana Sedláka: My, kteří jsme vyrůstali on-line

První spojení Česka s mezinárodní sítí bylo jistě skvělé. Ovšem pro nás, kteří jsme v roce 1992 sotva stihli nastoupit na základní školu, samo o sobě žádnou nostalgii nevyvolává.

Troufám si nicméně tvrdit, že patřím zřejmě k první generaci, která začala brát internet jako běžnou součást života už během dospívání. Nám, kterým je dnes kolem třiceti, dal internet obrovské možnosti uplatnění a vzdělávání. V mnoha ohledech významnější než formální vzdělávací systém.

Měli jsme to štěstí, že už jsme se k síti nepřipojovali skrze obskurně pomalé a drahé přípojky. Běžným standardem se začalo stávat vytáčené spojení skrze modem a běžnou telefonní linku v plné parádě s rychlostí 56 kilobitů za sekundu. S tím už se dalo něco dělat.

Cena za připojení navíc šla výrazně dolů v rámci jakýchsi „happy hours“ – každý všední den od sedmi večer po celou noc, víkendy byly celé v levném pásmu. Měsíční účty za telefon tak pro rodinu nebyly likvidační.

Navíc jsme už poměrně běžně měli k dispozici slušné počítače, v té době se systémem Windows 95 a 98. To mimo jiné znamenalo spousty nelegálně získaných aplikací v čele s Photoshopem.

V té době se tvorba geeků, nerdů a pubescentních nadšenců rozjela naplno. Objevily se zárodky internetu takového, který známe dnes – tedy prostoru, kde s nulovými či velice nízkými náklady lze globálně tvořit z malého pokojíku kdesi na malém městě.

V té době se zrodila silná generace ajťáků a internetových pionýrů, z nichž mnozí vytvořili první internetové firmy a zbohatli. Naučit se HTML, PHP, JavaScript či databáze šlo skoro samo.

Stačilo prostě stáhnout si zdrojový kód někoho jiného a začít zkoušet, co to udělá, když se změní to a ono. Technicky zdatná mládež začala na školách obcházet pravidla, dělala různé hacky a dostávala za to poznámky. Diskuzní fóra otevřela možnosti sdílení informací. Internet, hry a první kopie zahraničních filmů začaly české děti učit anglicky.

Otevřela se stavidla publikování. Kdo chtěl, prostě si udělal web a dával na něj, co chtěl. WebZdarma.cz nám dal obstojný hosting webů bez nákladů. Snad v každém městečku bylo několik webdesignerů, kteří udělali stránky každému kadeřnictví a pekařství v okolí.

Naše „generace ICQ a IRC“ také naplno rozjela on-line komunikaci. Dnes už je to všechno jedno. Možnosti jsou o světelné roky jinde. Z internetu je naprostá samozřejmost těžce oddělitelná od běžného života. Tím více začíná zajímat oko regulátora. Snad nebude příliš pozorné.

Autor je odborníkem na ICT