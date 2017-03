Komentář Jana Sedláka: Šílenství jménem Snapchat

Model investování do start-upů v Silicon Valley, ale nejen tam, je už léta stejný. Nehledí se na tržby a zisk a do firem se pumpují peníze, aby mohly rychle růst, sbírat uživatele a obsazovat trh. Rychlost a akceschopnost jsou stěžejní. Investoři sami firmám pravidelně říkají, ať ziskovost zatím neřeší, hlavně ať rychle roste počet uživatelů.

Snap, společnost stojící za aplikací Snapchat, je modelovou ukázkou tohoto chování. Firma minulý týden vstoupila na burzu. Při IPO byla oceněna na 24 miliard dolarů, dnes už se její tržní kapitalizace pohybuje kolem 34 miliard. To je daleko více, než na kolik si trh cení mnohé tradiční, ale především vydělávající společnosti.

Snap v průběhu let nasbíral investice za 2,6 miliardy dolarů a ze svých investorů udělal boháče. Nyní přichází vlna dalších, kteří by se také chtěli kousek svézt. Proto cena akcií dál roste.

Ovšem ostatní čísla Snapu pohříchu nejsou tak dobrá. Společnost v roce 2016 vykázala ztrátu 515 milionů dolarů. Rok předtím to bylo minus 372 milionů. Je moderní to zlehčovat jako dočasnou fázi spojenou právě s investicemi do náboru uživatelů. Přihlédnout lze i k výrazně rostoucím tržbám (meziročně z 59 na 404 milionů dolarů).

Jenže v historickém srovnání zkrátka Snap neobstojí. Google vstupoval na burzu se ziskem 143 milionů dolarů při hodnotě firmy 23 miliard dolarů. Facebook se ziskem 668 milionů dolarů. Má-li hospodaření Snapu dávat smysl, musejí příjmy růst výrazně rychleji než výdaje. Což se nemusí stát, ostatně společnost sama říká, že se do zisku dostat nemusí.

A problémů se kupí více. Snapchat přišel s myšlenkou „snapů“, tedy obrázkových a video zpráv, které se zobrazují ostatním a po 24 hodinách mizejí. Pořídit a sdílet snapy je velmi jednoduché a vůbec celé je to poměrně návyková věc.

Jenže koncept začal ve velkém kopírovat Facebook. Nejdříve snapy pod názvem Stories přidal do svého Instagramu, pak do Facebook Messengeru a naposledy i do WhatsAppu. Potenciál dosahu je s miliardovým uživatelským kmenem výrazně vyšší; Snapchat má kolem 180 milionů aktivních uživatelů každý měsíc.

Facebook v zásadě Snapchat nepokrytě vykradl, a díky svému zázemí rychleji inovuje. A v praxi je to vidět. Aktivita na Snapchatu upadá a lidé postupně přecházejí k platformám Facebooku. Jen Instagram Stories už mají 150 milionů aktivních uživatelů denně.

Není proto divu, že mnozí začali v souvislosti s příchodem Snapu na burzu mluvit o bublině. Může být, i když je také možné, že nastane nějaký obrat. Zakladatel a šéf firmy Evan Spiegel už Snap dříve dokázal obratně měnit, navíc se akcie prodávají bez hlasovacích práv, což by mělo pomoci uchovat potřebnou pružnost.

A mluvit kvůli Snapu o technologické bublině obecně, to už vůbec nemusí být na místě. Technologické firmy se v posledních letech na burzu zase tolik neženou. Asi i proto Snap mezi investory vzbudil takové šílenství.