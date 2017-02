Komentář Jana Vejmělka: Politika tíží euro

Vstup do nového roku se evropské ekonomice vydařil. Naznačuje to celá řada měsíčních předstihových indikátorů včetně indexu nákupních manažerů (PMI), který měří náladu v průmyslových firmách a v sektoru služeb.

Optimismus přichází nejen z Německa, ale i z dalších států eurozóny. Výsledkem je nejvyšší hodnota PMI za posledních pět let. Čísla za první dva měsíce letošního roku indikují, že by si oproti předchozímu kvartálu hospodářství eurozóny mohlo během prvního čtvrtletí připsat 0,8 procenta. To by znamenalo zdvojnásobení mezičtvrtletního tempa růstu. Přes tyto optimistické zprávy ale euro vůči dolaru v dosavadním průběhu únorového obchodování ztrácí.

Od maxima z počátku února již více než tři procenta. Samozřejmě že pohyb můžeme částečně vysvětlit posilováním dolaru z titulu očekávaného zvyšování dolarových úrokových sazeb. Nicméně takovéto vysvětlení je nedostačující. Euro totiž neztrácí pouze proti zeleným bankovkám, ale i proti dalším významným měnám zemí G10.

Společné evropské měně neprospívá nejistota související s nadcházejícími parlamentními volbami v Nizozemsku a blížícími se prezidentskými volbami ve Francii. Šance na úspěch sil, které chtějí vyvolat referenda o odchodu z EU a eurozóny, vede investory ve světle výsledku loňského referenda ve Velké Británii k opatrnosti. Pro nadcházející týdny a měsíce tak bude euro na devizovém trhu hledat podporu velmi těžko.