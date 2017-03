Komentář Jany Havligerové: Babiš se bojí lynče. To jako vážně?

Osazenstvo sněmovny se nechystá Babiše ani lynčovat, ba ani soudit. Jen se nejspíš bude dál ptát – Babiše na jeho obchody, premiéra na to, co udělá s Babišem. Dá se odhadnout, že to až do poslaneckých prázdnin bude setrvalý stav. Otravné to bude pro oba, pro Bohuslava Sobotku paradoxně víc. Premiérovi totiž budou zatápět hned ze dvou stran.

Babiše dohání jeho podnikatelská „zdatnost“, kauza korunových dluhopisů je v podstatě jen vrchol ledovce. Na tenký led se ovšem vydal sám. Tím, jak se čím dál tím více zamotával do vysvětlování svých majetkových poměrů a daňových kouzel. Fakta a čísla, která předkládá, jen vzbuzují nové a nové pochybnosti. Ať už se jedná o nákup dluhopisů z roku 2012 nebo vysvětlování, kolik peněz si doopravdy od devadesátých let vydělal.

O operacích s firmami Profrost, Afeed a Afeed CZ, které v letech 2009 až 2011 prodal nikoli cizímu zájemci, ale svému vlastnímu Agrofertu, ani nemluvě. Vicepremiér a ministr financí má co vysvětlovat, ne že ne. I když je fakt, že sofistikované operace ošetřené špičkovými právníky, při nichž se zjednodušeně řečeno z firemních peněz dělají soukromé, nejsou ve velkém byznysu nijak neobvyklé.

Jenže Babiš je politik. A politikem chce zůstat, ba dokonce stoupat výš. Musí proto počítat s tím, že jeho aféry budou hojně propírané, případně i zveličované a rozhodně natahované co nejblíže k datu konání podzimních parlamentních voleb. Ono se mu toho přitom zase tolik neděje. Pro členy vlastního hnutí je zcela nezpochybnitelnou autoritou, pro pravověrné stoupence hnutí ANO už málem martyrem.

Může tedy přijít leda tak o nějakou část nerozhodnutých voličů, případně o některé z těch, kteří při minulých volbách k jeho hnutí přeběhli. Ti ostatní by mu hlas stejně nedali. Navíc má stále v záloze možnost na poslední chvíli položit kabinet. Možná dokonce hraje na to, aby politický kiks udělal premiér a vyhodil ho z vlády. Roli vyhazovače by ostatně Sobotkovi ráda vnutila i parlamentní opozice.

Jaké bude pokračování téhle hry, uvidíme na konci příštího měsíce. Babiš se nakonec podvolil, hodlá poslechnout sněmovnu a do konce dubna jí dá písemný rozklad svých transakcí.

Tak si připomeňme, co by měl obsahovat. Dolní komora parlamentu vicepremiéra vyzvala, aby vyvrátil „vážná“ podezření z daňových úniků v souvislosti se svými obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil.