Komentář Jany Havligerové: Babišovo povolební menu | E15.cz

Přes všechna dramatická prohlášení panuje na politické scéně momentálně bezvětří. Situace se dá shrnout do jedné věty – většinovou vládu s Andrejem Babišem dál nikdo sestavovat nechce. Tedy žádná z politických stran, kterou by šéf vítězného hnutí, byť patrně nerad, byl ochoten ve vlastním kabinetu jakž takž snášet. Do jeho služeb se příliš nehrnou ani odborníci. Lidí, které oslovil a odmítli ho, je víc než těch, kteří jsou svolní si s ním plácnout.

Prezident Zeman finišuje s povolebními schůzkami, na tapetě bude mít po sociálních demokratech ještě lidovce, TOP 09 a STAN. Že by tato jednání něco změnila, se ovšem očekávat nedá. Úměrně s tím roste Babišova nervozita. Pálí kolem sebe do všech stran. Schytal to od něj potenciální šéf české diplomacie Stropnický, který v České televizi projevil příliš velkou nezávislost v názorech na zahraniční otázky. Tomu šéf vzkázal: „Zahraniční politiku hnutí dělám já.“ Ještě o něco silnější čočku dostali o víkendu Piráti. Za to, že Babišovi ne a ne jít na ruku. Ba naopak – z jeho pohledu mu svými nápady jen komplikují život.

Vizi, že jednobarevná vláda by mohla získat důvěru sněmovny, ovšem Babiš ještě neopouští. Možná si dokonce myslí, že má v záloze trumf. Tím má nejspíš být vládní program, který hodlá představit. Politické soužití je přece založeno na programech, jak čím dál častěji zdůrazňuje. Takže by všichni měli počkat na vládní prohlášení, kde podle něj najdou hlavně to, co sami slibovali voličům. Z drobných útržků je i vidno, komu jsou ta slova určená. Je to ODS – viz přísliby úpravy daní a EET.

A také ještě pořád vzpurní Piráti. Těm Babiš hodlá předložit jídelníček, ze kterého si budou moci vybrat. Zatím pro jistotu, a třeba jen dočasně, bude menu trochu okořeněné i něčím pro Okamuru a komunisty. Šéf hnutí ANO si zkrátka nehodlá přiznat, že nestravitelné není menu, ale kuchař. Že ANO sice vyhrálo volby, ale valná většina voličů přece jenom nesní o tomtéž, o čem Babiš, když náhodou spí.

Promarněný první pokus o vládu (a na debakl to teď vypadá) ale nemusí vítěze voleb zas až tolik mrzet. Druhý pokus má v případě znovuzvolení Miloše Zemana jistý. V únoru si také budou nové vedení volit sociální demokraté. To je naděje, že se nahoru dostanou ti vládychtiví. V tandemu s ČSSD už by vyjednávání o sestavení příštího kabinetu mohlo být poněkud snazší.

Na druhé straně prezidentská volba se může zvrtnout a do konce ledna příštího roku, kdy se má konat její druhé kolo, už také sněmovna může mít za sebou další hlasování o vydání Babiše k trestnímu stíhání. Ale to už jsme rovnýma nohama v dohadech a spekulacích.

Podstatný dál zůstává hlavně nezpochybnitelný fakt, že bez hlasů poslanců ANO prakticky nikdo nemá šanci složit životaschopnou vládu. Podobu nového kabinetu ovlivní Andrej Babiš, ať už bude stát v jeho čele nebo ne. Při černém scénáři nejpozději po předčasných volbách.