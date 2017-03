Komentář Jany Havligerové: ČSSD a tenký brněnský led

Výsledek protentokrát není předem dán, nervozita, která panuje před každým sjezdem ČSSD, je nyní enormní. Klidný nemůže být ani šéf strany, i když o znovuzvolení usiluje bez protikandidáta.

S vidinou málo oslnivého výsledku v podzimních sněmovních volbách se nikomu jinému nechce dávat hlavu na špalek. Samotného Bohuslava Sobotku socialisté pravděpodobně zvolí. Volba lidí, kteří ho doplní v nejvyšším vedení, ale zdaleka nemusí dopadnout podle jeho představ.

Tajné hlasování je vždycky tak trochu lotynka, zvlášť když ve vypjaté atmosféře bude odevzdávat hlasovací lístek na osm set delegátů. Pocítí to hlavně uchazeči o post prvního místopředsedy. Funkci obhajuje ministr vnitra Milan Chovanec, protikandidátem mu je poslanec Jeroným Tejc.

Ten první patří ke straníkům, kteří současnému předsedovi kryjí záda, ten druhý je z opačného tábora. Sociální demokraté očekávají tak těsný souboj, že dopředu počítají s nutností ručního přepočtu elektronicky odevzdaných hlasů. Zdůrazňují ale, že se nepanikaří – takový postup je podle nich přece obvyklý i v amerických volbách.

V zákulisí ovšem stoupenci obou kandidátů usilují o to, aby se rovnou sčítalo ručně. A už jen tak na okraj – přede dvěma lety, také na stranickém sjezdu, byl Chovanec, a to nijak výrazným počtem hlasů, do své nynější funkce zvolen až napodruhé.

Teď má ale jeden trumf navíc. Volební manažer strany Jan Birke prohlásil, že pokud delegáti nezvolí duo Sobotka−Chovanec, budou si spolustraníci na přípravu sněmovního klání muset najít jinou osobu. A to je slovo do pranice.

Nuda v Brně nebude ani při volbě řadových místopředsedů. Kandidátů je víc než postů, a i kolem těchto pozic budou do posledních chvil trvat zákulisní dohady. Velký lobbing se rozjel třeba kolem znovuzvolení Lenky Tesky Arnoštové. S obsazením povinných míst pro ženy přitom strana v minulosti měla spíš potíže.

Nejedná se ale jenom o tato křesla. Odpůrci Sobotkovi vyčítají údajně příliš centralistickou politiku, která prý stranu dusí. Přáli by si důkladnou obměnu nejužšího vedení. To už je ale příprava na další bitvu. Na tu, která se nejspíš povede po říjnových parlamentních volbách.

Do nich ovšem Sobotka potřebuje silný mandát a nutné také je, aby se co nejdříve usadil prach, který rozvířily personální tahanice. Budoucímu vedení ČSSD by také delegáti měli dát jasně najevo, že s pouhou eskalací antibabišismu strana u voličů nezaboduje.