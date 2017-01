Komentář Jany Havligerové: Jak Babiš kolegům vypálil rybník

Případné dělení rozpočtového přebytku nebude taková jízda, na jakou se ministři těšili. Zástupci ČSSD a lidovců chtěli na koaliční radě pohotově napřít všechny síly k tomu, aby si na své záměry utrhli z téměř dvaašedesáti miliard korun co nejvíc. Jenomže právě v ten moment zjistili, že se vlastně jedná jen o účetní položku. Že žádné peníze nazbyt nejsou, rozhodně ne ve státní kase.

Zjednodušeně řečeno ministr financí přebytky v průběhu roku rozpouštěl na úhradu státního dluhu. Takže je vymalováno.

Vládním partnerům ANO se naplno vrátila bohorovnost, s jakou se zbavili odpovědnosti za pravidelnou kontrolu státních financí a hodili ji na bedra šéfa státní kasy. Pro přesnost, odkývali návrh, aby ministerstvo financí nemuselo žádat dolní komoru parlamentu o souhlas s každou jednotlivou tranší dluhopisů.

Tím ztratili přehled o tom, jak šéf rezortu s těmito papíry nakládá a jak hradí dluh. A teď jen zírají. Prezident se jim vysmívá veřejně, Andreje Babiše jistě hřeje, jak jim vypálil rybník.

Nic moc to samozřejmě nemění na faktu, že vláda bude muset uzavřít loňské hospodaření a sněmovně předložit státní závěrečný účet s návrhem, jak využít rozpočtový přebytek.

Teoreticky vzato, pokud by socialisté a lidovci Babiše při hlasování převálcovali, bude muset jeho úřad nové dluhopisy v potřebné výši chtě nechtě emitovat. Ale diskuze o takovém kroku bude bezpochyby mnohem složitější a s úspěchem se dá předvídat, že na bohulibé účely v podobě předvolebních dárků se určitě nebude dělit celých těch šedesát miliard.

Vládní strany teď mají ruce pěkně svázané a uvolnit pouta nebude úplně jednoduché. Kompromis se bude rodit těžce. Vlastně je to dobře. Bezhlavého utrácení, kterým si politici před volbami do sněmovny kupovali přízeň, už jsme zažili až dost.

Vládní koalice sice debatu o užití rozpočtového přebytku dala na čas k ledu, tlak na Babiše přesto bude enormní. Třeba ministři sociální demokracie už ohlásili vládní priority pro letošní rok, a kdyby z nich měli nějak výrazně slevit, byla by to pro stranu, která musí bojovat o každý hlas, velká blamáž. Šéf ČSSD a premiér Sobotka také s velkým důrazem zopakoval, že socialisté trvají na tom, aby šedesát miliard posílilo důchodový účet rozpočtu. Na valorizaci penzí by tak vznikla rezerva 84 miliard korun.

Ustoupit ze svých požadavků na zlepšování životní úrovně venkova nehodlají ani lidovci. Předběžná dohoda zní: Uvidíme, jak se budou vyvíjet rozpočtové příjmy v letošním prvním čtvrtletí, a poté se k porcování přebytku opět vrátíme.

I ministrovi financí je jistě jasné, že nakonec bude muset pustit chlup. I tak se mu už ale povedlo vládním partnerům významně přistřihnout křídla. Vzlet ke šťastným zítřkům mají pořádně ztížený. Navíc za dobrodince, který myslí na lidi, se nakonec zase bude moci vydávat Babiš.