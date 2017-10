Komentář Jany Havligerové: Předčasné volby? Zapomeňte | E15.cz

Nový plebiscit by měl s vysokou pravděpodobností jediný výsledek. Andrej Babiš by dosáhl na vysněnou metu, totiž pohodlnou parlamentní většinu jedné strany. Pokud by teď nedostal šanci vládnout, opět by se chopil role oběti a tu má nacvičenou opravdu skvěle. Navíc anoisté jsou z politických subjektů, které zasednou ve sněmovně, prakticky jediní, koho volby finančně nezruinovaly. Většina nových parlamentních stran nyní vládnout s ANO odmítá, kabinetu sestavenému Babišovým hnutím dokonce nechtějí dát ani tichou podporu.

Je to ale spíš jen otázka času. Doby, než si alespoň ti zkušenější politici uvědomí, že hrát na pat, který by vedl k novým volbám, není ideálním východiskem. Vláda bez podpory sněmovny Česko řídila už před čtyřmi lety, když se prezident Zeman navzdory odporu většiny tehdejších parlamentních stran rozhodl jmenovat úřednický kabinet, nebo chcete-li vládu odborníků vedenou současným guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem. Rozhodně to nebyla vláda pasivní.

K tomu, aby se Andrej Babiš mohl posadit do premiérského křesla, vede ještě poměrně dlouhá cesta. Nejdříve musí podat demisi Sobotkův kabinet, a to lze podle ústavy až poté, co se uskuteční ustavující schůze sněmovny včetně volby jejího vedení. To je při rozdrobení dolní komory první zádrhel. Pokud vítěz voleb dosáhne dohody o podobě sněmovny a také o jejím efektivním fungování, tedy v podstatě o změně jednacího řádu, bude to znamenat teprve zdolání první hory. I když také dost vysoké.

Pokud však zároveň v té době nebude existovat smlouva o novém kabinetu, bude Sobotkův koaliční tým vládnout v demisi. Je to scénář, který je nejblíže realitě, otázka je, jak dlouho se podle něj pojede. Není snadné odpovědět. Mezistupeň, kdy bude Babiš pouhým adeptem na premiéra a bude se pokoušet složit vládní tým, může trvat i několik měsíců. Lhůta, která by ho limitovala, neexistuje. Dáno je pouze to, že po oficiálním jmenování premiérem musí se svou vládou do třiceti dnů požádat sněmovnu o důvěru.

Prezident, jak vyplývá z jeho různých prohlášení, bude Babišovi cestu do Strakovy akademie umetat, seč mu budou stačit síly. Je ale pragmatik. Jak řekl, i on bude chtít, aby v případě, že šéfa hnutí ANO jmenuje premiérem, existovala ne-li jistota, tak alespoň vysoká pravděpodobnost, že jako předseda vlády ve sněmovně při hlasování o důvěře uspěje. Zemanovo souznění s vůdcem vítězného hnutí je ovšem velké a úměrná tomu nejspíš bude i kreativita, s níž bude ochoten obcházet ústavní zvyklosti. A také tlak, který bude vyvíjet na politické strany, aby na nabídky hnutí ANO řekly ano.