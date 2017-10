Komentář Jany Havligerové: Sdílená ekonomika pokvete dál | E15.cz

Možná si to ještě pamatujete. Pražský primátor Pavel Bém s falešným knírem coby cizinec nasedá do taxíku a absolvuje trasu ze Staroměstského náměstí na Hradčany. Po třech kilometrech jízdy svítí na displeji cena 785 korun, taxikář předražil jízdu šestinásobně. Správně si měl tehdy, v lednu 2005, účtovat 130 korun. Od té doby se poměry přece jenom změnily k lepšímu, ne však pověst taxikářů. Takže se teď nemohou divit, že Pražané jejich boji s Uberem ani jejich protestům zrovna nefandí. Přestože tentokrát mají vlastně pravdu.

Pro převážnou většinu řidičů jezdících pod hlavičkou Uberu se zdaleka nejedná o pouhý přivýdělek, ale o regulérní obživu. V Brně začal Uber jezdit od letošního února, v červenci jeho služby zakázal předběžným opatřením soud. S argumentem, že Uber funguje stejně jako taxi, zatímco zákonné požadavky kladené na taxikáře nesplňuje. V Praze legálnost provozu Uberu soud zkoumá už řadu měsíců a dosud nerozhodl.

A politici zatím v podstatě jen zírají. I když bylo jasné, že služby typu Uber či Airbnb se Česku nevyhnou. Měli dost času se na jejich nástup připravit, řešili ale podstatnější záležitosti. Třeba prodejní dobu o svátcích.

Je spravedlivé dodat, že zákonodárci na sdílenou ekonomiku nebyli připraveni ani v okolních zemích. A v těch, kde zareagovali rychle, se snahou o regulaci narazili. Začalo to už před třemi lety v Madridu, kde neuspěli s omezením Airbnb, podobně to dopadlo v Berlíně. Ale abychom zůstali u „taxislužby“.

Například londýnský úřad zodpovědný za dopravní systém míní, že praktiky Uberu představují pro veřejnost bezpečnostní riziko. Rozhodl proto, že mu neprodlouží licenci. Firma zatím může pokračovat v provozu, její odvolání bude řešit soud.

V Praze může dál podnikat estonská Taxify. Předběžné opatření, které společnosti od letošního května činnost zakazovalo, definitivně zrušil městský soud. I tato firma sama sebe označuje za technologickou platformu spojující řidiče s lidmi, kteří potřebují odvoz, nikoliv za taxislužbu. Zákazy zkrátka nic neřeší, sdílená ekonomika pokvete dál. Otázka je, kolik z toho bude mít stát.

Nejbližší debata o sdílené ekonomice na nejvyšší úrovni se má konat ve čtvrtek na Úřadu vlády, se zástupci provozovatelů alternativních taxislužeb si mají ke stolu sednout lidé z ministerstev dopravy a průmyslu. Doporučení týkající se rozvoje nového oboru chce pro vládu vypracovat Hospodářská komora. Materiál nazvaný „Digitální ekonomika – nová pravidla pro moderní zemi“ by měl vzniknout do příštího ledna. Ledy se hnuly, i tak je ale zřejmé, že novely současných zákonů, případně nové normy neprojdou parlamentem dřív než na začátku roku 2019.

To by ale nemuselo příliš vadit. Pokud by to vedlo k odstranění alespoň některých zbytečných opatření regulujících veškeré podnikání, nebyl by to promarněný čas.