Komentář Jany Havligerové: Veselé Vánoce v režii hnutí ANO | E15.cz

Prezident dnes šéfa vítězného hnutí ANO oficiálně pověří, aby sestavil budoucí vládu. Je to čistě formální akt a je úplně jedno, s čím Babiš za Zemanem do Lán jede. Jestli s konkrétnější představou, jak by mohl vypadat jeho menšinový kabinet, nebo bez ní. Pověření nerovná se jmenování premiérem.

Mnohem významnější je proto posun, k němuž o víkendu došlo na politické scéně. Piráti se rozhodli, že podpoří volbu reprezentanta hnutí ANO do čela sněmovny. Výrazně tím zvýšili Babišovy šance, že se nakonec, třeba i po dlouhých měsících, k ustavení co nejstabilnější vlády přece jenom dobere.

Jeho případný druhý pokus o sestavení vlády, jak Zeman už dopředu slíbil, spolehlivě jistí prezident. Při případném třetím pokusu musí hlava státu respektovat osobu, kterou jí navrhne šéf dolní komory parlamentu. A kandidát anoistů má po nedělním rozhodnutí pirátského poslaneckého klubu post předsedy sněmovny prakticky jistý.

Poslanci ANO a Pirátů dohromady disponují stovkou hlasů, podporu už avizovali okamurovci a vítěz voleb téměř jistě může počítat i s pomocí komunistů. Ti vylučují pouze koaliční spolupráci a podporu kabinetu hnutí ANO, v ostatních věcech má vyjednávací tým KSČM volné ruce. Usilovat přitom komunisté budou o křeslo místopředsedy dolní komory.

Momentálně to vypadá na relativně bezproblémové ustavení sněmovních orgánů. To je pro Babiše podstatné. Díky Pirátům, pokud nezmění rozhodnutí, bude moci dát tak trochu stranou intenzivní jednání o vládě. Bude se moci soustředit na to, aby jeho kabinet, byť bez důvěry, prosadil státní rozpočet na příští rok. Doba na jeho schválení je sice kvůli legislativním lhůtám vražedná, Babišův úspěch ale není nemožný.

Obtížnou pozici budou mít především socialisté a lidovci. Plán státních financí na rok 2018 připravovali v koalici s anoisty. Pokud by teď pro rozpočet nezvedli ruku, horko těžko by vysvětlovali, proč ženou zemi k rozpočtovému provizoriu. To by znamenalo zmrazení celkových výdajů státu. Nejen na investice, ale i na zvýšení důchodů a navyšování platů, například lékařů a zdravotních sester. To jsou všechno sliby, jimiž se vehementně oháněli při volbách. Bývalí koaliční spojenci mají ve sněmově 103 hlasů, to je o dva víc, než je na schválení rozpočtu potřeba.

Pokud bude mít Babišův kabinet v rukou schválený rozpočet, bude mu v podstatě hej, i kdyby vládl bez důvěry. Důležité bude, aby v něm ministři – anoisté měli většinu. Vláda může bez souhlasu sněmovny poměrně masivně přesouvat finance uvnitř rozpočtu, bez účasti parlamentu může přijímat i mnohá významná rozhodnutí.

S tím Babiš bezesporu počítá. Viz jeho oznámení, že pokud bude jmenován premiérem, jako první věc jeho kabinet prosadí jednorázové rovnoměrné navýšení důchodů pro všechny seniory. Jak šéf vítězného hnutí říká, potřebujeme zrychlit, potřebujeme, aby lidé viděli, že volby skončily. Očividně ví, jak jim to dát najevo.