Komentář Jany Havligerové: Vyšetřovací komise a málo novinek

Takže zjištěné důkazy nepotvrdily, že by se jednalo o sabotáž práce detektivů. Ba naopak – rizikové bylo počínání některých policistů a státních zástupců. Parlamentní vyšetřovací komise podá dvě trestní oznámení, týkat by se měla jedné osoby z Generální inspekce bezpečnostních sborů a jednoho z olomouckých žalobců. Vládě komise navrhne, aby se mimo jiné zaměřila na činnost olomouckého vrchního státního zastupitelství.

Už teď je ale jasné, že zpráva bude ve značné míře satisfakcí pro policejního prezidenta i ministra vnitra. A vnímání protikorupčního tažení z poslední doby obrátí naruby.

Ostatně Tuhému a Chovancovi se už jedné satisfakce dostalo. Trestní oznámení na ně a také na bývalého náměstka ministra vnitra Laubeho kvůli reorganizaci policejních útvarů bylo už v lednu smeteno ze stolu. Pražské vrchní státní zastupitelství ve věci neshledalo trestný čin.

Tím vlastně dalo za pravdu policejnímu prezidentovi, který trval na tom, že cílem oznámení byl jen účelový nátlak a snaha destabilizovat vedení policie. Zkrátka šlo o záměrně šířené pomluvy, jak zase tvrdil ministr vnitra. Pro úplnost, trestní oznámení podal bývalý šéf ostravské expozitury protimafiánského útvaru Jiří Komárek. Jeden z těch vedoucích pracovníků ÚOOZ, kteří následovali příklad svého šéfa Roberta Šlachty a rozhodli se odejít od policie.

Podle šéfa parlamentní komise Pavla Blažka lidé z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci „jednoznačně vstoupili do politického boje“. K tomu je ovšem nutné dodat, že se tak stalo už docela dlouho předtím, než reorganizace celostátních policejních útvarů málem způsobila pád koaliční vlády. A někteří komentátoři na neblahý stav vehementně upozorňovali.

V Česku panuje situace, kdy státní zástupci dohlížejí sami na sebe, a vzniká tedy možnost, že by se například v případě problémů mohli navzájem krýt. To je další ze zjištění parlamentní komise a ani v tomto případě nejde o žádnou třeskutou novinku. Zjevně by to chtělo změnu zákona. Na místě je ale skepse. Tato vláda ani tato sněmovna se už do podobně choulostivé záležitosti rozhodně nepoženou. Vzpomínka na rámus, který kolem reorganizace policie spustili ministři za ANO Babiš a Pelikán, je ještě živá. Tak tedy snad za rok nový kabinet? Uvidí se.