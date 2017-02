Komentář Julie Urbišové: Chudák Ivanka

Chudák Ivanka, řekli si někteří a řetězce kritizují za to, že se údajně mstí Trumpovi na dětech. Zaprvé vysvětlení malým zájmem zákazníků je legitimní a zadruhé není to jen a jen na prodejci vybrat si, co má na skladě? Neměl by zájem Američanů být přeorientován na fakt, že zjevně stále není jasné, jak to bude s oddělením Trumpových byznysů a zájmů od jeho funkce a funkcí jeho rodinných příslušníků?

Jeden den Ivanka vystupuje jako byznysmenka a druhý den sedí u jednacího stolu s kanadským premiérem. Jeden den Trump tvrdí, že nemůže mít konflikt zájmů a druhý den veřejně na svém prezidentském Twitteru komentuje rozhodnutí jedné firmy vůči společnosti své dcery? Trump se možná od svých aktivit oddělil oficiálně na papíře, ale emocionálně je stále součástí impéria.

Dá se to změnit? Pokud ano, bude to zřejmě nějakou dobu trvat. Podle všeho ale výrazná změna nepřijde a můžeme očekávat další podobné konflikty. Napovídají tomu i reakce jeho nejbližších spolupracovníků.

Mluvčí Sean Spicer se za prezidenta bije jako lev a stejně je na tom i Trumpova poradkyně Kellyanne Conwayová, která neváhala překročit etické hranice a v televizním vysílání přímo vyzvala diváky k nákupu zboží s logem Ivanka Trump. Donald Trump je obklopen lidmi, kteří jej sotva vystaví kritice. Asi si bude muset občas přečíst noviny.