Komentář Julie Urbišové: Rasismus nevymřel | E15.cz

Zapálené pochodně zářící během teplé virginijské noci. Stejně zapálené tváře belošských extremistů. V jiné době a na jiném místě by se jim s klidem řeklo nacisté. Jiná doba, ovšem názory a přesvědčení stejné. Kdo by si myslel, že současná Amerika je očištěná od rasismu, moc se mýlí. Američané mají ovšem jedno výhradní právo - svobodu slova.

Mnohokrát diskutovaná věc - kam až může člověk v rámci této svobody dojít. Zbytek světa tuto výsadu Americe závidí a jen málokdy ji kdo zpochybňuje. Jeden zákaz by mohl vést k dalším a dalším. Dobře tedy, necháme veřejně vystupovat organizace jako je Ku Klux Klan, které se hlásí k tomu, že bílá rasa je nadřazená všem ostatním.

Které mají na kontě mučení a vraždy nebo alespoň zničené životy a to vše se odehrávalo ne tak dávno. Možná budou někteří omlouvat skutky nevinným mládím, vždyť na fotkách z protestu na půdě univerzity v Charlottesvillu jsou mladí studenti.

Dozvíme se ale, zda jde jen o malicherný protest, nebo jsou zorganizovaní ve větší skupině, zda se scházejí pravidelně, mají politický program a kolik takových skupin po celých Spojených státech funguje? Podle organizací, které tyto skupiny sledují, počet členů roste, velký nárůst zaznamenaly naposledy během prezidentské kampaně (následek Trumpovy rétoriky?). Běžné jsou verbující letáky na univerzitních kampusech a přítomnost na všech možných sociálních sítích.

Další den se ve městě konal další protest - uspořádaný jako obrana proti plánovanému bourání jezdecké sochy jižanského generála Leeho, reprezentující otrokářský jih. A tady byl v davu mimo jiné David Duke. Tentokrát už velmi známá osoba bělošského amerického světa. David Duke je bývalý vůdce Ku Klux Klanu, nacionalista a popírač holokaustu. Na demonstraci se jej zeptali, co pro něj tento den znamená. "Dneškem se mění vše. Jsme připravení vzít zpátky naši zemi do vlastních rukou. Uskutečníme sliby Donalda Trumpa, proto jsme jej volili, protože slíbil vrátit nám naši zemi," řekl odhodlaně.

Co to znamená? Vládnou nám černoši a další menšiny a my je teď zkrátka potřebujeme odstranit? Vrátit se o sto, padesát let zpátky? Upřímně: nezmění se nic, takové prostesty v Americe byly a budou. Neopatrná prohlášení prezidenta Trumpa i jeho některé výroky z minulosti ovšem dávají takto smýšlejícím lidem pocit podpory a těch, kteří budou ochotni vyjít do ulic, může i díky tomu přibývat.

Američané o sobě rádi říkají, že jsou ta nejúžasnější země na světě. Ano, v mnohém je to pravda, ale pokud dojde hovor na téma rasismu, rázem jsou jakoby v lidskoprávním pravěku a k dokonalosti mají daleko. Alespoň nějak se nicméně proti této "bělošské nadřazené rase" můžeme bránit: výhodou dnešního světa je možnost zdokumentování všeho.

Tváře na fotografiích jsou snadno dohledatelné, a tak lidé na sociálních sítích pojmenovávají účastníky pochodu. Nejeden z nich už přišel o práci. Když už nic jiného, alespoň toto je zasloužený trest.

Autorka je zvláštní zpravodajkou deníku E15 v USA