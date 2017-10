Komentář Lukáše Kovandy: Příští vláda zklame. Zaručeně | E15.cz

Vláda, která bude u moci v následujícím funkčním období, pozná pád. Když ne svůj vlastní, tak alespoň pád ekonomiky. A i když to patrně nebude pád přímo do recese, zcela jistě půjde o pád současné dynamiky jak ekonomického růstu, tak růstu mezd. Letos ještě bude hej, růst by měl dosáhnout 4,2 procenta. V roce 2020, teoreticky v posledním roce před dalšími volbami, už však nebude ani poloviční.