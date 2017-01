Komentář Marina Čabana: EET jako volební kladivo

Kdyby nebyly za rohem sněmovní volby, vedla by se řada diskuzí snáze. Jenže volby za rohem jsou a jejich obětí se nutně stal i vládní daňový balík, který v pátek prošel sněmovnou. Přináší pár rozumných opatření, jako je návrat možnosti daňových zvýhodnění na děti a manžela či manželku pro ty živnostníky, kteří využívají výdajový paušál.

Sporné je naopak výrazné zúžení skupiny živnostníků, kteří na paušály dosáhnou. Pozoruhodný byl ovšem zejména osud pozměňovacího návrhu, který měl zavést výjimky z elektronické evidence tržeb pro malé obchodníky a také pro platby kartou v e-shopech.

Po spoustě koaličního hašteření nakonec výjimky nebudou. Návrh, jímž chtěl poslanec Andrej Babiš upravit zákon z dílny ministra financí Andreje Babiše, neprošel. Hlavními obránci původní Babišovy myšlenky plošné evidence bez výjimek se nakonec stali sociální demokraté. Jejich motivace je zřejmá: když už si Babiš EET vymyslel a zasel, ať si ji taky se všemi důsledky a politickými náklady sklidí, a to do posledního stébla.

Byl to přitom právě Babiš, kdo od začátku usiloval o plošnou evidenci pro všechny. Předloni v létě hrdě umístil na sociální sítě fotografii z chorvatského trhu, na níž se platební terminál povaluje vedle několika bedýnek se zeleninou. V komentáři pak chválil „paní“, že „s EET nemá problém“. A v tomto duchu pokračoval do chvíle, kdy narazil na široký odpor.

Vzápětí proto otočil, začal se tvářit jako velký fanoušek malých živnostníků a na poslední chvíli přilepil k daňovému balíčku vlastní poslanecké návrhy s výjimkami. ČSSD s ním tuto hru odmítla hrát. Je za to zjevně ochotna zaplatit tím, že z ní Babiš před volbami udělá stranu nepřátel drobného podnikání (což nedá zase takovou práci).

Pokud po březnovém náběhu druhé vlny EET dojde k hojnějšímu zavírání malých obchodů, bude Babiš velmi rád tvrdit, že to je vina sociálních demokratů, nikoli jeho dítěte jménem EET. Z tohoto pohledu může Babišova neschopnost prosadit výjimky paradoxně posílit jak ministra financí, tak jeho hnutí.

V těchto taktických politických úvahách se samozřejmě snadno ztratí podstata problému. Přes všechny námitky by totiž výjimka pro menší obchodníky dávala smysl přinejmenším z hlediska přívětivosti podnikatelského prostředí. A výjimka pro platby kartou v e-shopech by zase byla rozumnou reakcí na fakt, že zákon o EET tak, jak je napsán, požaduje po obchodnících v těchto případech něco, co technicky není možné zařídit.

Poslanci všechny tyto argumenty nepochybně slyšeli, nicméně přes dunění předvolebních válečných bubnů prostě informace nepronikly do těch mozkových center, v nichž se rozhoduje o vyvinutí nějaké činnosti. Pokusit se ve vhodný čas vymáchat Babiše v jeho vlastních chybách je zkrátka důležitější než tyto chyby opravovat. Když jsou nejdůležitější volby za rohem, hodí se každé kladivo, které je po ruce.

