Komentář Martina Čabana: Babiš ukázal, jak půjde na Čapí hnízdo | E15.cz

Dopadlo to, jak muselo, ale trvalo to déle, než se čekalo. Mnohahodinová debata kolem vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání ale nebyla tak neužitečná, jak se na první pohled zdálo.

Ukázala totiž způsob, jímž bude Babiš před volbami s kauzou Čapího hnízda pracovat. Základní argumentační linka o účelovém načasování a politizaci policejní práce je známá stejně jako osobní útoky na vyšetřovatele kauzy. Ale Babiš si zjevně uvědomil, že jenom s tím už si nevystačí.

Šéf hnutí ANO si hořce stěžoval, že je stíhán, ačkoli se nedopustil žádné zpronevěry, nic neukradl, že jej policie popotahuje kvůli tomu, že si jeho rodinní příslušníci mezi sebou prodávali akcie, což přece není nic nelegálního. Těch padesát milionů si navíc může každý na Čapím hnízdě „nahmatat“, jak říká Babiš, nikam se neztratily.

V tom všem má Babiš pravdu. Je to ale jenom finta, které teorie vedení argumentačních sporů říká „slaměný panák“. Babiš takových slaměných panáků postavil kolem podstaty problému několik a buší do nich tak statečně, že se podstata z jeho projevu zcela ztrácí.

Přitom je to jednoduché. Babiše nikdo neviní z loupeže nebo zpronevěry. Nikdo jeho rodině nevytýká samotný prodej akcií. Nikdo nezpochybňuje, že 50 milionů skončilo skutečně ve stavbě Čapího hnízda. Ve všech těchto věcech se Babiš čílí zcela zbytečně, respektive zcela účelově.

To, čeho se měl Babiš podle policie dopustit, je neoprávněné získání dotace pro malé a střední podniky, na kterou Farma Čapí hnízdo neměla nárok, protože byla skrytě podepřena obřím holdingem Agrofert. Nic víc, nic míň. I ten prodej akcií v rodině by byl policii lhostejný, pokud by neměla podezření, že právě jeho prostřednictvím došlo k zamlžení vlastnické struktury tak, aby vazba na Agrofert byla méně jasná.

To je jediné, o co skutečně jde. Policisté to samozřejmě budou muset nade vší pochybnost dokázat a přesvědčit o tom státního zástupce a soud, do té doby je Babiš nevinný muž.

Absurdní je i Babišův argument, že Čapí hnízdo slouží veřejnosti a lidem se tam líbí. Opět – podstatou problému je podezření z dotačního podvodu. A ten by se stal, i kdyby podvodník za peníze postavil krásný dětský domov nebo je dal chudému děvčeti věnem. Jedná se primárně o získání dotace, nikoli o její využití, jedná se o to, že subjekt, který ji dostal, ji dostat neměl. Co je nad to, je jenom ruch, který má podstatu věci zakrýt. A tohle rušení jde tedy Andreji Babišovi bravurně.