Komentář Martina Čabana: Babišův přílišný klid na práci | E15.cz

V den, kdy se poprvé scházejí noví poslanci, nemáme nejmenší tušení, co českou politiku čeká v příštích měsících. Bylo by snadné hodit celou vinu za mlhavé vyhlídky na vítěze voleb. A všichni, kteří volby nevyhráli, to rádi udělají. Jenže Andrej Babiš není tím, komu v tuto chvíli skutečně teče do bot.