Komentář Martina Čabana: Brexit bude. Cirkus taky

Britský nejvyšší soud potvrdil to, čeho se vláda „brexiterů“ pod vedením Theresy Mayové obávala – kabinet nemůže oficiálně zahájit jednání o vystoupení z EU, dokud pro tento krok nezíská požehnání parlamentu. Štěstím v neštěstí je pro Mayovou alespoň fakt, že podle soudců není nutné, aby svůj souhlas připojily také národní parlamenty. Především skotský Holyrood by brexit neposvětil ani náhodou, což by dál zatížilo už tak k prasknutí napjaté švy mezi tím, co britské království činí „spojeným“.

Je pravděpodobné, že Wesminster aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy nakonec posvětí. Nejen, že tu konzervativci mají většinu, ale i každý opoziční poslanec si rozmyslí, zda má skutečně zvednout ruku proti vůli občanů vyjádřené v regulérním referendu, jakkoli byl jeho výsledek dost těsný. V Británii se referenda nepořádají každý den a kromě skotských nacionalistů z SNP, kteří se budou stavět na zadní, protože většina Skotů brexit nechtěla, bude výsledek všelidového hlasování pro každého poslance hodně silný argument.

To ovšem neznamená, že se Mayové kabinet v parlamentní diskuzi řádně nezapotí. K brexitu mají spoustu výhrad jak labouristé, tak nemalá část konzervativců. Dá se čekat hodně divoká debata. Ta bude konzervativce stát spoustu sil, které by jistě radši věnovali na přípravu děsivě složitých jednání, která britský kabinet čekají od první minuty po oficiálním zahájení brexitu.

Připomeňme, že Mayová slíbila aktivaci „odcházecího“ článku Lisabonské smlouvy v březnu, takže na přípravu na parlamentní diskuze nezbývá příliš mnoho času. V tomto smyslu nejvyšší soud zkomplikoval premiérce Mayové už tak dost složitou pozici. Británii v unii ale svým verdiktem neudrží. Na to už je zřejmě definitivně pozdě.