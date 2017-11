Komentář Martina Čabana: Jak byl Andrej Babiš pověřen | E15.cz

Nicméně spíše než sestavením vlády byl šéf hnutí ANO pověřen znovuzvolením Miloše Zemana. To je hlavní cíl, k němuž se upínají myšlenky hlavy státu. A přes všechny obavy o Zemanův zdravotní stav je třeba říci, že tuhle partii hraje prezident s chladnokrevností a přehledem, které musejí vzbuzovat respekt.

První věcí, kterou bylo třeba vyřešit, je kalendář. To se povedlo. Prezident vyhlásil na nejzazší možný termín sněmovní volby a následně nechává nejdelší možný prostor pro ustavení sněmovny. Ta zasedne dvacátého listopadu. Poté bude Andrej Babiš jmenován premiérem a pustí se do sestavování vlády. Pak přijde sepisování programového prohlášení a jmenování ministrů. O důvěru pro svou vládu by podle svých slov chtěl Babiš žádat kolem Vánoc. No a v lednu jsou prezidentské volby.

Jestli se někomu ze Zemanových protikandidátů podaří skutečně prorazit do tohoto zásadního politického dění s nějakou prezidentskou kampaní, bude to husarský kousek. Reflektory budou permanentně namířeny na sněmovnu, na Babiše a na Zemana a vběhnout do jejich záře nebude ani za mák snadné. Zeman přitom žádnou kampaň nebude potřebovat – bude stačit jeho účast na klíčových státotvorných událostech.

Pro Zemana užitečným vedlejším efektem práce s kalendářem je i to, že Tomio Okamura, potenciálně nepříjemný soupeř v prezidentském klání, bude pohlcen povolebními šachy. Do uzávěrky kandidatur nebude Okamura vůbec vědět, na čem je a co má dělat.

Další věcí je řízení podpory. Tady vstupuje do hry Andrej Babiš. Ten v prezidentově partii přijal svou roli a hraje na jeho straně. Je to souhra dvou pragmatiků, kteří si uvědomují, že v tuto chvíli buď mohou hrát spolu, anebo si naopak navzájem udělat ze života peklo.

Šéf hnutí ANO by mohl Zemanovo znovuzvolení zkomplikovat, pokud by postavil do závodu vlastního koně, což už odmítl, anebo by výslovně podpořil někoho jiného než Zemana. Což také neudělal a zřejmě ani neudělá. Protože i Miloš Zeman má své zbraně. Kdyby byl vůči šéfovi ANO trochu méně vstřícný, a k tomu stačí drobný posun v rétorice, může z Babiše ze dne na den udělat neschopného vyjednávače, jenž nedokáže zužitkovat silný mandát.

Rozkol ale zjevně nehrozí, prezident na Babišovu adresu pěje chválu, kudy chodí, a v Lánech nezapomněl nápadně připomenout, že si s Babišem tyká. Babiš pokorně děkoval a společně oba mužové dštili síru na Miroslava Kalouska.

Pověření znovuzvolením současného prezidenta Babiš přijal. Sobě tím zajistil alespoň dočasné převzetí ministerstev, Zemanovi výrazné zlepšení šancí v nadcházející volbě. A Zemanovým protikandidátům a šéfům jejich kampaní spoustu vrásek na čele.