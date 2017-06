Komentář Martina Čabana: Rozklad ČSSD jako dárek pro Babiše | E15.cz

Andrej Babiš může slavit. Ne snad ještě volební vítězství. Ale přinejmenším si může připít na to, jak se mu podařilo proplout vládní krizí a jaké vyhlídky na kampaň se před ním prostírají. Protože nic lepšího než to, co momentálně předvádí sociální demokracie, Babiše potkat nemohlo. Jistě, krize udělala ze šéfa hnutí ANO bývalého ministra financí. Jenže socialisté se zjevně rozhodli, že vládní krizi využijí k tomu, aby se stali bývalou relevantní politickou stranou.