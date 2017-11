Komentář Martina Čabana: Rozpočet a ztracený kompas | E15.cz

Sociální demokraté se rozhodli podpořit rozpočet na příští rok. Je to parádní ukázka toho, v jak složité situaci se demokratické strany momentálně nacházejí. Na jedné straně je to logické rozhodnutí – ČSSD má v rozpočtu mnohem silnější autorský otisk než hnutí ANO a jsou v něm peníze na všechny sliby, jimiž se socialisté před volbami oháněli. Pokud by se proti němu teď najednou postavili, byli by jemně řečeno za hlupáky.

Na druhé straně svou podporou rozpočtu aktivně pomáhají Andreji Babišovi zbavit se jedné nepříjemné překážky na cestě za pohodlným vládnutím, a tou je hrozba rozpočtového provizoria. To by sice republiku hned nezruinovalo, ale od Babiše by to vyžadovalo rychlá a efektivní vyjednávání, protože držet zemi v provizoriu prostě není dobrou vizitkou žádného premiéra, ani toho bez důvěry. A jednání, jak už víme, Babiše moc nebaví.

Andrej Babiš a Miloš Zeman jdou v těžkém blátivém terénu politického patu zcela s přehledem za svým cílem, tedy ovládnutím klíčových ministerstev, respektive znovuzvolením. Zato ostatní hráči, především právě demokratické strany, v tomto blátě nevídaně uvízli a vůbec nevědí, co se sebou a kudy dál.

Nemá cenu si z nich dělat legraci, jejich pozice není záviděníhodná. Vzhledem k tomu, že žádná z nich dosud přesně netuší, co se to ve volbách u všech všudy stalo, logicky nemají páru, co mají dělat – které kroky by je mohly alespoň částečně vyléčit z ošklivého šoku, a kterými si naopak ještě prohloubí svůj politický hrob?

Ocení voliči spíše pozitivnější, tvůrčí přístup a nějakou snahu o hledání dohody s Babišem, anebo by v takovém případě spíše tvrdě trestali ústup z nesmiřitelných negativistických předvolebních pozic? To v tuto chvíli skutečně nikdo neví a je dokonce pravděpodobné, že elektoráty tradičních stran budou v této věci podobně rozpolcené jako strany samotné.

Pro většinu partají to znamená ztrátu kompasu. Ten by šel nahradit jasným ideologickým postojem, který by stranu vedl temnějšími krajinami. Jenže to se jakž takž daří nanejvýš snad principiálně zašprajcované TOP 09.

Jinak ideologie dávno vyšly z módy, a tak strany tápou. Nebylo by zase tak překvapivé, pokud by se Babišovi nakonec podařilo prostřednictvím několika šikovných bludiček navést některé ze zmatených stran až k tomu, že odvalí z jeho cesty za mocí ten poslední kámen – a pomohou získat důvěru jeho vládě.