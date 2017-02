Komentář Martina Čabana: Sobotkova zbytečná revoluce

Současný daňový systém je podle Bohuslava Sobotky vylobbovaný bohatými, výhodný pro bohaté a cokoli se v něm děje, děje se na úkor lidí s průměrnými příjmy. Od opozičního politika by to byl ostrý a fikaný špílec v předvolební debatě. Od premiéra a šéfa nejsilnější vládní strany už to zdaleka takové grády nemá.

Pro ty, jimž byl tento projev určen, což jsou zjevně lidé, kteří poslední roky žili v jiné zemi či na jiné planetě, připomínáme, že Bohuslav Sobotka stojí v čele kabinetu. A hlavní prioritou tohoto kabinetu bylo zlepšit výběr daní, jinými slovy vyždímat a vydolovat z tohoto systému prosazeného bohatými pro bohaté co nejvíc. Ještě nedávno se Sobotka po boku svého ministra financí chlubil, jak se to docela pěkně daří. A – v tom má zase předseda vlády pravdu – dařilo se to nepochybně i na úkor drobnějších ekonomických aktérů prostřednictvím kontrolních hlášení DPH, elektronické evidence tržeb a podobných kanonů, jimiž Sobotka s Babišem rukou nerozdílnou bez milosti pálí po každém komárovi. Tak tento systém, který včera báječně fungoval a přinášel státu rostoucí příjmy, je dnes třeba, slovy Sobotkovými, „zbourat“ daňovou revolucí. Taky se v tom začínáte ztrácet?

Není třeba zoufat. Stačí si uvědomit, že to, co se včera ústy Bohuslava Sobotky a jeho ekonomických expertů odehrálo, nebylo představení budoucího daňového systému nebo reflexe fungování toho současného. Bylo to jen (po nedávném návrhu sektorových daní) zaražení dalších kolíků na hřišti, na němž by Sobotka rád svedl předvolební boj se svým hlavním rivalem. Levicový volič, který Sobotkovi v krajských volbách utekl k Babišovi, šéfa socialistů pořád budí ze spaní a k jeho přilákání zpět není žádná póza příliš radikální.

Návrat několika daňových sazeb zjevně nemá ekonomické opodstatnění. Česká daňová progrese generovaná současnou jednou sazbou v kombinaci se slevami a odečitatelnými položkami se nijak nevymyká z průměru evropských států, z nichž mnohé, pravda, používají s týmž výsledkem systém několika sazeb. Sobotka také prezentoval své změny jako rozpočtově neutrální, takže cílem není ani zvýšit příjmy rozpočtu. Je to jen póza – pohleď, milý levicový voliči, jak my, levicoví politici toužíme zatočit s velkými a bohatými, a přestaň, hergot už, volit miliardáře.

Problém je v tom, že zběsilým útokem na zbytné daňové téma Sobotka hloupě vyklidil pole Andreji Babišovi, který se, má-li jen trochu rozumu, zaměří na sociální a zdravotní odvody. Ty jsou na rozdíl od daní v Česku ve srovnání s okolím skutečně vysoké a jejich snížení by (opět na rozdíl od daní) dávalo ekonomický smysl z hlediska konkurenceschopnosti nákladů práce. A také by nechalo v peněženkách zaměstnanců víc peněz a zaměstnavatelům větší prostor pro investice. Až se Babiš tohoto tématu naplno chopí, bude mít na své straně nejen obří marketing, ale také ekonomické ratio. Sobotkovi pak může poslat pěkné poděkování.