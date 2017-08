Komentář Martina Čabana: Válku s úniky pokazí hádky. A volby | E15.cz

Ani po osmi zasedáních se pořád nelze zbavit dojmu, že tato komise, jejíž oficiální název má mimochodem 42 slov, byla ustavena poněkud zbrkle – jednak ve snaze udržet všemi prostředky ve veřejném prostoru kauzu Babišových nahrávek a jednak kvůli nadšení, které mezi poslanci způsobila komise předchozí. Ta se zabývala okolnostmi policejní reorganizace a dospěla alespoň k nějakým relevantním závěrům.

Martin Plíšek z TOP 09, který komisi řešící úniky informací vede, dělá, co může, aby vyvolal dojem, že poslanci jsou čemusi na stopě, ale vypadá to jako marnost. Představa, že poslanci najdou nějakou jednu díru, kterou citlivé informace proudí, je naivní, na to trestní spis prochází příliš mnoha rukama.

Představitelé advokátní komory, policejní šéf a nakonec i Ištvan Plíška ujistili, že z jejich řad úniky pocházet nemohou už kvůli bytelným kontrolním mechanismům.

Takže informace se ze spisů dostávají do médií zřejmě jakousi samovolnou difuzí. Kromě extrémně složitého zadání komplikuje práci komise i prostý fakt, že se blíží volby. Jejich silové pole začíná nutně působit na úsudek a vystupování všech politiků, poslance-komisaře nevyjímaje.

Člen komise za hnutí ANO Radek Vondráček už vyzval Plíška, aby odstoupil z čela komise – kvůli tomu, že Plíšek jako místopředseda mandátového a imunitního výboru sněmovny prozradil, kvůli kterým trestným činům chtějí policisté stíhat první dva muže hnutí ANO Babiše a Faltýnka.

Vondráček je lídrem zlínské kandidátky ANO, a tak je jeho projev loajality vůči šéfovi pochopitelný. Podobných střetů bude v příštích týdnech spíše přibývat. Práci komise to nepomůže. Lze si představit i Vondráčkův hlasitý odchod z komise, kterým by Andreji Babišovi umožnil vydávat komisi za součást spiknutí všech tradičních stran proti němu.

To si Babiš mimochodem nepohlídal v případě komise k policejní reorganizaci, jejíž závěry, k Babišovi dost kritické, posvětil svým hlasem i poslanec ANO Bohuslav Chalupa. Také se na jihomoravské kandidátce hnutí propadl ze čtvrtého místa v minulých volbách na deváté.

Tragikomickou pointou celého předvolebního boje proti únikům informací je fakt, že v den, kdy před komisí stanuli Sobotka a Ištvan, přinesl deník Právo detailní informace z policejní žádosti o vydání Babiše a Faltýnka, které rozhodně v tuto chvíli veřejné být neměly. Je skoro vyloučené, že by unikly odjinud než z mandátového a imunitního výboru, v jehož vedení sedí, jak už řečeno, i Plíšek. Boj s úniky fakt není peříčko.