Komentář Martina Čabana: Zeman v Babišově zákopu

Nebylo by ani tak překvapivé, že prezident tento zákon vetoval. Poté, co Miloš Zeman vlídně žertoval o navržení Andreje Babiše za Nobelovu cenu za ekonomii kvůli plnění státního rozpočtu, nebylo pochyb, že pragmatické politické partnerství dvou nejpopulárnějších politiků přetrvává. Chvíli poté ostatně prezident v jednom rozhovoru prohlásil, že by rád pochválil i premiéra Sobotku, kdyby ovšem bylo zač. To aby bylo jasné, jak schůdná a nadějná je cesta, po níž by někteří sociální demokraté chtěli dojít ke spojenectví s Pražským hradem.

Jedna věc je ovšem stvrzení politického paktu symbolickým vetem, které poslanci na první lednové schůzi přehlasují, a druhá je podlézavé oznámení, že pokud tak poslanci učiní, obrátí se prezident osobně na Ústavní soud. Každý, kdo chce v hnutí ANO něco znamenat, už během debat o lex Babiš slíbil, že pokud zákon projde, skončí u ústavních soudců.

Není tedy pochyb, že zákon by se do Brna dostal i bez servilního přispění Hradu, který se nepochopitelně a nedůstojně pustil do souboje o to, kdo velkého šéfa potěší víc. Je to tím trapnější, že to nejsou ani dva týdny, co se Babiš dostavil na Hrad s tlačenkou, vepřovým a s tabákem a za prezidentské veto lobboval právě s argumentem, že je lex Babiš protiústavní. Bylo by zajímavé vidět, nakolik se liší posudek přiložený tehdy k tlačence a včerejší hradní zdůvodnění veta.

Na každý pád rozsáhlý přípis, který hradní (a možná i jiní) právníci k prezidentovu vetu vypracovali a který Hrad zveřejnil na svých stránkách, připomíná spíše než zdůvodnění politického aktu rovnou soupis argumentů pro jednání před Ústavním soudem.

Žádná z těchto trapností nemění nic na faktu, že jednání Ústavního soudu bude zajímavé a napínavé. Lex Babiš vznikl ve svatém nadšení poslanců pro dobrou věc (robustnější ochranu demokracie), které bylo ještě rozpumpováno vzácnou příležitostí nevybíravě zkomplikovat život silnému politickému soupeři za halasného snášení ušlechtilých argumentů.

Výsledkem tohoto nadšení se ovšem stal výsostně problematický a nedomyšlený zákon, který například ministrům zakazuje vydávat papírový časopis o chovu koček nebo vlastnit malé hudební rádio, ale vlastnictví velkých zpravodajských webů nijak neřeší.

O věc samotnou, tedy o rozumnou úpravu pravidel pro oddělení ekonomických a politických zájmů, ale dávno nejde. Za necelý rok jsou volby, a tak je důležitá především zákopová válka ublíženého Andreje Babiše a jeho hnutí proti zbytku politických stran. A do Babišova zákopu včera skočil jeden dost silný spojenec.