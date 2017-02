Komentář Michala Šnobra: Pojištěný zisk otlučeného bodyguarda

Petrochemický a rafinerský holding Unipetrol prožívá poslední roky nebývale dobré období. Vděčí za to především příznivému vývoji marží v období posledních dvou let. Ty se po vleklé krizi sektoru, která se fakticky táhla od roku 2009 po dlouhých pět let, vzpamatovaly na přelomu let 2014 a 2015 a vytáhly nejen Unipetrol, ale celou branži v regionu k hvězdným výsledkům.