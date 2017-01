Komentář Petra Koubského: Jak Samsung hravě povstal z popela

Pro Korejce to je citlivé téma. Samsung se podílí na exportu země dvaceti procenty a jeho případné potíže jsou automaticky potížemi celého národa. Není to ovšem téma nové či nezvyklé. Obviněním z korupce několikrát čelil už otec současného šéfa Samsungu pana Lee. Čelil jim nicméně vždy úspěšně. Jeho syn, který v čele rodinného podniku stojí nyní, zatím také dopadl dobře; soud odmítl žádost vzít ho do vazby.

Ostatně i další čerstvé zprávy jsou pro Samsung příznivé. Firma ohlásila výborné kvartální výsledky a vykupuje na volném trhu své akcie. Kromě toho uzavřela aféru hořících telefonů Galaxy Note7. Učinila tak otevřeným přiznáním toho, co bylo zjevné, ale zástupci Samsungu to dosud neřekli nahlas: management příliš tlačil na inženýry a ti zas na tloušťku izolační vrstvy oddělující kladný pól baterie od záporného. Šéf mobilní divize D. J. Koh si nyní konečně posypal hlavu popelem ze spálených baterií. Obrazně, samozřejmě, i když v tvrdé korejské kultuře by nebylo příliš divu, kdyby tak učinil i doslova.

Jenže nemusel, protože ve světle skvělých prodejních výsledků se odpouští snáz. Ty výsledky sice nepocházejí přímo z mobilní divize, ale to je akcionářům pro tuto chvíli jedno. Samsung skvěle zabodoval prodejem svých displejů, a zejména čipů všeho druhu od pamětí po procesory. Profituje z celosvětové elektronické konjunktury. Jako jeden z největších dodavatelů součástek šikovně vydělává a bude vydělávat i na úspěších svých konkurentů: donedávna byl klíčovým dodavatelem čipů také pro Apple, takže každý prodaný iPhone byl zdrojem příjmu i pro Samsung.

Na tento trend může korejský konglomerát pohodlně spoléhat i do budoucna. Hořící telefony poškodily dočasně jeho image, ne však jeho zisky. O korupční aféře se dá říci víceméně totéž – spálil se v ní někdo jiný, jmenovitě prezidentka země. Ta sice ještě má teoretickou šanci vrátit se po vyšetřování do svého křesla, je to však velice nepravděpodobné. Jižní Korea ji totiž potřebuje méně než pana Lee. Prezidentka je nahraditelná. Samsung nikoli.

Je takové rozložení sil dlouhodobě udržitelné? To je vážná otázka nejen v Jižní Koreji. Hospodářská moc má tu politickou pod palcem dlouhodobě, relativní novinkou však je, že se to nesnaží příliš skrývat. To platí v Asii, Americe i v Evropě. Jak se přesvědčil Samsung, pořád ji přece jenom ještě něco limituje: fyzikální zákony na rozdíl od těch korejských beztrestně obcházet nelze. Není to velká útěcha, ale lepší než nic.