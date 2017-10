Komentář Petra Koubského: S miliardářem do bouřlivých vod | E15.cz

Na první pohled to vypadá, že AutoCont po sedmadvaceti letech doplul do bezpečného přístavu stabilizovaného byznysu, když většinový podíl v něm koupila finanční skupina KKCG. Nabízí se ovšem i dobrodružnější výklad.

Dávno, pradávno (v IT průmyslu běží čas rychleji) byl AutoCont parta programátorů, kteří vyvinuli textový editor pro češtinu. Tou dobou velmi žádanou věc. Převálcovala je konkurence se značkou 602. A tu pak spolu se všemi jim podobnými Microsoft.

AutoCont ale přežil jako dovozce počítačů a později dílů, z nichž vlastní počítače montoval. V tomhle oboru to dotáhl na českou jedničku, na niž po několik let neměly ani největší světové značky. Potom je převálcoval HP a HP zas potom převálcovali různí asijští výrobci.

Ale tou dobou už AutoCont prosperoval jednak jako velkoobchod s digitální technikou, jednak jako dodavatel počítačových služeb podnikům. Potom prodal – mimochodem velmi úspěšně – maloobchodní síť i velkoobchodní strukturu a zůstal dodavatelem služeb. A ten se dnes spojuje s jedním z největších českých finančních uskupení.

Dá se v tom vysledovat zákonitost: opustit to, co nemá perspektivu růstu či dokonce přežití a chytit se nové příležitosti. Majitelé AutoContu to udělali včas a nesentimentálně několikrát po sobě. Nikdy se neoháněli vzory ze Silicon Valley. Ale řídili se, vědomě či intuitivně, jednou z tamních klíčových tezí – včas zničit vlastní úspěch, než se z něj stane koule na noze. Zpětně a s nadhledem to vypadá skoro jako samozřejmá věc. Ale v běžném provozu firmy to je velice, převelice těžké.

Až s touto akvizicí si hodně lidí uvědomí, že KKCG do informatiky investuje již delší dobu. Má svůj startupový fond, což je zatím spíš okrajová záležitost, ale především provozuje dvě datacentra.

Jedno z nich postavila šikovná česká firma DataSpring, druhé patří společnému podniku, který KKCG sdílí s tchajwanským gigantem Foxconn. S touto základnou může ledacos podniknout i AutoCont. Třeba z ní dodávat služby na dálku, a to i zákazníkům v zahraničí.

Protože informatika jako produkt, informatika provozovaná zákazníkem, se pomalu stává přežitkem, podnikové systémy se dnes ve stále větší míře dodávají jako služba. AutoCont tímto směrem vykročil už sám, ale teď může dostat pořádný odpich.

Může zamířit do nadějného Průmyslu 4.0 a internetu věcí, pokud bude KKCG dál rozvíjet spolupráci s Foxconnem, pro který to je jedna z hlavních priorit. A může dosáhnout na velké korporace, kde zatím dominují nadnárodní dodavatelé typu IBM. To všechno má k bezpečnému přístavu dost daleko.

Je tu háček – na podobnou expanzi je potřeba spousta kvalifikovaných lidí. Ti na trhu práce prostě nejsou. Začne přetahovaná. Budou programátory víc lákat startupové továrny na sny, nebo skutečná ajťácká továrna pod značkou AutoCont & Komárek? Tak či onak, tahle profese hned tak nepřestane být atraktivní, nedostatková a přeplácená.

Autor je analytikem IT.