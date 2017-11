Komentář Roberta Maleckého: Kruté selhání ministerstva vnitra | E15.cz

Právní experti se přou, zda mohou senátoři podepsat přihlášku do voleb více kandidátům najednou. Není to maličkost.

Deník MF Dnes přišel se zjištěním, že to může ohrozit třeba kandidaturu Mirka Topolánka, mediální hvězdy několika posledních dní.

Dokud se přou právníci, je všechno v pořádku. Skoro bychom se i divili, kdyby na jednu věc existoval jen jeden právní názor. My, coby laici, si však potřebujeme věc ujasnit laicky – a tedy najít viníka. Jako fackovací panák pro tuto chvíli bohatě postačí ministerstvo vnitra.

Čtenář jistě odpustí krátký výlet na Slovensko, když mu slíbíme humor. Lidé se tam smějí volební matematice tamních fašistů, kteří se diví, jak mohl jejich šéf Kotleba prohrát s člověkem, který získal 48 procent hlasů, když volební účast byla jen kolem 40 procent. Ale nevěší hlavu. Jiný chytrák sečetl volební zisky fašistů ve všech krajích a výsledných 58 procent vydává za volební potenciál strany pro celostátní volby.

Až se dost vychechtáme nad hloupostí slovenských fašistů, připomeňme si, co udělalo české ministerstvo vnitra při minulé volbě prezidenta. U Jany Bobošíkové při prvním kole kontroly jejích petičních archů našli úředníci osm procent vadných podpisů. Ve druhém kole kontroly to bylo 11 procent. A pak úředníci obě čísla sečetli místo zprůměrování a Bobošíkovou s údajnými 19 procenty neplatných podpisů vyřadili z voleb. Vrátit do hry o Hrad ji musel až soud. Totéž se stalo dalším dvěma kandidátům, jimž nakonec nepomohl ani soud.

Totéž ministerstvo vnitra je teď na nejlepší cestě opět do prezidentské volby zasáhnout způsobem, který budou muset napravovat soudci. Pět let mělo na to, aby přímou volbu prezidenta připravilo po všech myslitelných stránkách. Zejména v zemi, kde se o elasticitě Ústavy a volebních zákonů ví a kde platí, že všechny nejasnosti budou v duchu nejlepších ústavních zvyklostí zneužity.

Stalo se. Je to vážná věc, kterou snad dokážou soudy vyřešit rychle. Samozřejmě v případě, že se na ně někdo obrátí před volbou a ne až po ní. Nejasnost totiž panuje i v tom, zda si stěžovat může pouze ten, kdo k volbě nebude připuštěn, anebo i připuštěný soupeř údajně neoprávněně připuštěného kandidáta.

Ať to zazní na jména: Může Drahoš nebo Horáček žalovat na Topolánka, že mu kandidaturu podepsali i senátoři, kteří předtím do hry pustili i Fischera? Nebo se naopak bude muset bránit Topolánek, pokud ho vnitro vyřadí?

Otázek nás napadne víc: Pokud „Topolánkovi“ senátoři předtím podepsali jinému, platí první dobrá, nebo je to jako se závětí, kde platí poslední slovo? A to vůbec nechceme domyslet, že se soudy k věci budou vyjadřovat až v době, kdy bude vítěz slavit prezidentský mandát.

Připomeňme, že tou dobou se bude intenzivně řešit druhý, případně třetí pokus o sestavení vlády, pokud Andrej Babiš neuspěje napoprvé. Je to výsostně politická hra.

Autor je komentátorem serveru HlídacíPes.org