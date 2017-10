Komentář Tomáše Stingla: Katalánsko a požehnání obuškem | E15.cz

Katalánsko vlastně nemohlo potkat nic lepšího než brutální zásah španělské policie proti účastníkům nedělního referenda o vyhlášení nezávislosti. Katalánští separatisté by to možná i přiznali, pokud by ta úvaha nebyla až příliš cynická. Tak si to teď zřejmě jen v tichosti myslí.