Komentář Viktora Zeisela: Ekonomika zdravá, růst HDP pomalý

Dobré údaje měsíčních indikátorů z reálné ekonomiky navíc podporují i takzvané měkké indikátory. Jedná se o šetření ve firmách, kdy se zjišťuje, jestli firma má nové zakázky, nabírá nové zaměstnance či investuje do svého rozvoje. I zde je patrné zlepšování ekonomické situace podniků. Spotřebitelská důvěra se dokonce pohybuje na svých historických maximech. Daří se navíc i sousedním ekonomikám včetně Německa. Všechny podle předběžných údajů v posledním čtvrtletí zrychlily a rostly tak rychleji než české hospodářství.

Vše tedy napovídá tomu, že fundamenty domácí ekonomiky zůstávají zdravé. Slabší růst HDP z druhé poloviny roku pravděpodobně představuje pouze krátkodobé zpomalení. Podle našeho odhadu by i růst HDP na začátku letošního roku měl zrychlit a minimálně vyrovnat dynamiku sousedních zemí. Lidem se daří stále lépe a to by mělo být vidět i na jejich spotřebě. Vláda snad konečně rozjede tolik potřebnou výstavbu infrastruktury, což pomůže nejenom zvýšit produkci letos, ale vytvoří i podmínky pro silnější dlouhodobý růst.