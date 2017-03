Maďarsko má staronového prezidenta, „Sorosův kandidát“ neprošel

Před volební procedurou měli oba kandidáti možnost přednést čtvrthodinový projev. László Majtényi mluvil jako opoziční politik. Otevřeně a ostře kritizoval vládu zejména za to, že se stává machiavelistickou, svou existenci zakládá na permanentním boji s nepřítelem, kterého je třeba nejdřív vyrobit a pak porazit.

„Včera to byl migrant, dnes je to zavrženíhodný oligarcha, zítra to bude Soros, no a pozítří si budeš nepřítelem ty sám,“ hřímal Majtényi. Narážel tak na soustavnou kampaň, kterou vláda organizovala proti němu se záminkou, že ho podporuje liberální Nadace otevřené společnosti, kterou založil americký miliardář maďarského původu George Soros, aktuální strašidlo maďarské vlády.

Po Majtényim působil János Áder za mikrofonem klidně, bezkonfliktně, vnitropolitickým otázkám se vůbec nevěnoval. Připomněl však krvavé události z konce druhé světové války, kdy maďarští četníci vyvraždili ve Vojvodině tisíce Srbů a odvetou Titovi partyzáni vybili vícenásobek Maďarů.

Právě Áder a jeho srbský protějšek Tomislav Nikolić se za tyto dávné masakry vzájemně omluvili. „A pak srbská vláda anulovala usnesení z roku 1945 o kolektivní vině Maďarů,“ uzavřel Áder s tím, že by toto podobné gesto mohlo být příkladem i pro jiné země.