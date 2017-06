Náš člověk v USA: Stále aktuální heslo | E15.cz

Jestli si můžeme vzít hlavní poznatek z prezidentova prvního zahraničního výletu, tak je to jednoznačně snaha skamarádit se se saúdským králem a vyplašit evropské lídry. To, že se Trump dopustil mnoha přešlapů, nechme stranou. Tak nějak si musíme zvyknout na to, že současný americký prezident není a nebude diplomat, a proto bude i nadále strkat do osob pro něj nedůležitých, aby se dostal do první řady, na kterou má samozřejmě nárok.

Zná možná téměř celý svět z pokojů svých hotelů, ale už si moc není jist tím, kde končí Blízký východ, to když v Izraeli prohlásil, že se právě z Blízkého východu vrátil, anebo tím, jak přesně se jmenuje jeho protějšek, ke kterému právě přijel na oficiální návštěvu. Stane se.

Plán cesty zněl optimisticky − sejít se s lídry muslimů, židů i křesťanů. Poselství, že Amerika chce být spojovacím článkem. Po celé túře je ale výsledkem spíš dojem, že se USA obrací hlavně k tomu být zadobře s arabským autoritářským světem.

A zatímco prezidentův mluvčí ujišťuje novináře, že vztahy Donalda Trumpa s Angelou Merkelovou jsou po návratu z Evropy kladné, Trump se na svém Twitteru do Německa i nadále naváží a Merkelová mezitím pronáší větu, že se už Evropa na Ameriku nemůže spoléhat.

Poprvé po skončení druhé světové války přicházejí z USA náznaky, že Evropě nebudou krýt záda. Američané celkem po právu očekávají větší účast evropských států − a účastí jsou myšleny peníze. Vědí, že je to právě Evropa, která čelí většímu ohrožení − ať už jsou strašáky ISIS nebo plížící se Rusko. Jak píše americká televizní stanice CNBC: Evropa si musí vybrat, kterou cestou do budoucna jít − zda podporovat sociální zdravotní systém, dávky a garantované bydlení nebo bezpečnost. Až tak daleko jdou úvahy.

Americká média zajímá i otázka, co to vše znamená pro Trumpa jako světového lídra. Bude jím i nadále? Angela Merkelová se raději otáčí směrem k novému francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Oba pochopili, že u Trumpa jeden nikdy neví. A co říká dnes, nemusí platit zítra. Na jednání představitelů zemí NATO to ostatně podle uniklých informací nebyla velká legrace. Není asi úplně příjemné nevědět, na kterou stranu to Trump vlastně hraje.

Autorka je novinářkou žijící v USA