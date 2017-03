Náš člověk v USA: Trump 2020

Na kontě mu po minulé kampani zůstalo něco přes sedm a půl milionu dolarů, tak se může začít. Trump byl navštívit voliče minulý měsíc na Floridě a před několika dny v Tennessee. Čekal na něj jako obvykle nadšený dav, který bouřlivě tleská každému jeho slovu. A to Trump chce a potřebuje.

Potlesk, poplácání po ramenou a všeobecné pochlebování je možná to, co prezidenta Trumpa na jeho funkci zajímá a baví nejvíc. Na pódiu je ve svém živlu. Ne politické debaty, ne seriózní setkávání s politiky a mnohahodinové studování materiálů. Jak říkají lidé z jeho blízkosti: Trump není typický politik zvyklý na Washington. Než na večírky smetánky, to radši investuje čas do zajištění budoucnosti. Potřebuje lidi.

Předvolební kampaň je jeho motorem. Tady si může vybíjet vztek na protivníky, prezentovat alternativní fakta (rozuměj: plácat, co se mu zachce), vymanit se do jisté míry z role prvního muže světa a být zase tím starým dobrým Donaldem. Miliardářem, který se obětuje pro blaho všech Američanů a bude sloužit vlasti v té nejpotřebnější pozici. Zároveň ze stejného pódia může obhajovat kroky své administrativy.

Ale nejde jen o emoce a plnění Trumpových potřeb. Ono je to vše mnohem jednodušší. Běžně setkávání prezidenta s občany po celých státech pořádá oficiálně Bílý dům. A pokud jde o akce pod hlavičkou Bílého domu, mají na ně přístup všichni − prezidentovi příznivci i odpůrci.

Prezident tak může narazit na jásání i kritiku, jeho projev může přerušit protest, výkřiky, skandování, cokoli. Pokud však jde jako v posledních dvou případech o ryze předvolební akce, tak o tom, koho pustí dovnitř, rozhoduje volební tým. Můžeme si jen domyslet, kdo v publiku bude. Protestující liberálové těžko.

A nějaký ten dolar do „Trumpova fondu“ z prodeje reklamních předmětů, jako jsou rudé čepice s nápisem „Uděláme Ameriku zase skvělou!“, se taky hodí. Za čtyři roky to nějaký ten milion udělá.