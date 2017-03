Pronásledovaný kněz Ly svolává sérii demonstrací ve Vietnamu. První začne v neděli

Disident, který si odseděl 15 let ve vězení, chce založit Národní spolek a vést Vietnam k demokracii. Plánované demonstrace mají hájit lidská práva a vymanění Vietnamu z čínského vlivu, píše ve svém komentáři Mai Nguyenová z občanského sdružení Van Lang, které působí mezi českou komunitou Vietnamců.

Letos je vietnamskému knězi Tadeášovi Nguyen Van Lyovi 71 let. Je známý hlavně díky fotografii ze soudní síně z roku 2007, na které mu soudní zřízenec zakrýval rukama ústa. Ly si odseděl celkem 15 let za propagaci odklonu od socialismu. Naposledy byl propuštěn loni v květnu, jen pár dní před návštěvou amerického prezidenta Baracka Obamy ve Vietnamu. Ly byl pozván do Kanady na léčení, rozhodl se ale zůstat doma v diecézi Hue ve středním Vietnamu.



Demonstrace každý týden

Minulý měsíc zveřejnil Ly na svém Facebooku výzvu, kterou adresoval všem nespravedlivě utlačovaným občanům. Vyzývá k založení Národního spolku všech Vietnamců a následně k pravidelným demonstracím každou neděli. První se má konat už tuto neděli 5. března, a to na celém území Vietnamu. Demonstrující mají vystoupit za ochranu životního prostředí, osvobození od čínského vlivu a za budování respektu k lidským právům a svobodě. Cílem je demokratizace země prostřednictvím pluralitního parlamentu a vlády právního státu. Společným hlasem všech členů by mohl Národní spolek zastupovat vietnamský lid v dialogu s nastávající vládou o potřebách a obavách obyvatel z celé země. Ly vyzval k naprosté nenásilnosti protestů.

Shromáždění konající se každý týden by byl dříve ve Vietnamu něčím nepředstavitelným. Loni propukly v květnu ve Vietnamu tři demonstrace za sebou, což se stalo poprvé od sjednocení země v roce 1975. Prvního protestu se zúčastnilo skoro tři tisíce účastníků. Druhá demonstrace byla napadena policií krátce po začátku a třetí byla zablokována hned zkraje. Přitom tyto loňské demonstrace vyvolala největší ekologická havárie v moderní historii Vietnamu, nikoli politický zájem či konflikt.

Jak se zachová režim?

Před dvěma týdny bylo znovu zabráněno obyvatelům z oblasti, kterou loni postihla katastrofa způsobená čínsko-tchajwanskou ocelárnou, aby podali žalobu na pachatele. Katolický kněz Nguyen Dinh Thuc, který doprovázel při cestě na úřad své věřící, byl zbit. Bude kněze Ly a jeho výzvu čekat podobný osud?

Podle rozhlasové stanice Hlas Ameriky smlouva o svobodném obchodu mezi Vietnamem a EU, která by měla vstoupit v platnost příští rok, čeká právě na ratifikaci. Koncem února členové Evropského parlamentu dali najevo své obavy o stav lidských práv ve Vietnamu. Bez splnění přísných podmínek daných Evropskou unií v oblasti lidských práv ratifikace smlouvy těžko proběhne. Pro Vietnam je přitom EU třetím největším obchodním partnerem po Číně a USA. Roční objem obchodu dosahuje až 40 miliard dolarů.

Jisté je jedno: čím více může světová veřejnost sledovat dění ve Vietnamu, tím méně si může tamní režim dovolit bezpráví a svévůli vůči svým občanům. Díky tomu je větší šance na hojnější účast občanů na chystaných demonstracích.