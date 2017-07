Šašek provokuje: Radovane a Viktore, vraťte se! Miloš vám dá milost | E15.cz

Ideálním premiérem s rozsáhlým přehledem by byl Radovan Krejčíř, toho času v jihoafrickém vězení. Adept na budoucího ministra financí se nabízí ve Viktoru Koženém, toho času v bahamském vyhnanství. Doba zkrátka nahrává "temným hrdinům", jak ukazuje nejen případ popularity Jiřího Kajínka. Krejčíř již projevil zájem o návrat, když čeké policii vzkázal, že by rád objasnil pozadí léta neobjasněné vraždy Františka Mrázka. Chtít napomoci spravedlnosti? Takhle se přece chová státník.

Pokud by si tak Radovan s pomocí právníků vymohl transport do české věznice a Viktor sedl do svého tryskáče a odfrčel do Prahy, může být všechno úplně jinak. Prezident Zeman je totiž poslední dobou v ráži a největší zločince má v oblibě. Prezidentská milost by pak byla pro oba dárkem na uvítanou. Zeman by to udělal samozřejmě po zralé úvaze a bonusem pro něj by byli silní a schopní spojenci.

Po očekávaném fiasku demokratických stran v příštích a zároveň posledních demokratických volbách tak prezident postaví do čela své úřednické vlády Radovana a státní kasy se ujme Viktor. Jen taková síla je totiž schopná odstavit zvláštní skupinu ANO a vést zemi k dalším triumfům. Víte jak, v bibli se píše něco o vyhánění čerta ďáblem, takže po relativně neúspěšném ataku Bohuslava Sobotky na pozici Babiše a jeho hnutí to chce vytáhnout silnější kalibr.

Sobotka byl prý slabý a nakonec ještě příliš hodný. A takové vlastnosti se obou zmíněným "podnikatelům" zřejmě dají přičítat jen obtížně. Jestli by ale naši zemi dovedli k triumfům, o tom by jistě zapochybovali nejen ti, kdo se přesvědčili o problematické vizi jistoty desetinásobku.

...někdo ty nepříjemné věci říkat musí