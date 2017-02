Viliam Buchert: Babiš si může dovolit cokoli, protože ostatní strany jsou slabé. Z ČSSD se stává přízrak

Letité řeči ČSSD o „modernizaci“ jsou jen fráze. Podobně jako situace v jiných stranách to nahrává Andreji Babišovi, který dělá věci, jež byly kdysi nepředstavitelné, ale jemu to prochází.

ČSSD se s odlivem členů potýká již několik let a děje se to v době, kdy má premiéra, sedí ve vládě a má nejsilnější klub v Senátu. Loni měla 20 349 členů, což je ale o 1007 méně než v roce 2015. Výsledkové trendy socialistů přitom naznačují, že propad nemusí být ještě zdaleka u konce.

Sociální demokracie by tak mohla následovat osud ODS, která ve volbách do Poslanecké sněmovny až do roku 2013 nikdy neklesla pod 20 procent. Před čtyřmi lety zaznamenali občanští demokraté ale pouhých 7,72 procenta. Pokud se dnes hovoří o tom, že úspěchem by pro ně bylo na podzim třeba 10 procent, je to ve srovnání s minulostí zoufale málo.

Sociální demokraté něco podobného, jen v pomalejším provedení, kopírují. Ztrácejí příznivce, nejsou přitažliví pro mladé lidi, výrazných osobností se nedostává. Pouze deset procent členů ČSSD tvoří lidé mladší než třicet let, jen 17 procent pak ve věku 30 až 40 roků. To znamená, že tolik vzývaná modernizace se nekoná, je to pouze levicová fata morgána.