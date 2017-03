Z parketu Jany Steckerové: Fed je připraven

Deflátor osobní spotřeby, který je hlavním inflačním měřítkem, zřejmě poprvé od roku 2012 dosáhne dvouprocentního inflačního cíle. Dobře se vyvíjí i situace na trhu práce, kde míra nezaměstnanosti dosahuje nejnižších hodnot od roku 2007. Zvýšení sazeb na středečním zasedání příští týden by tedy již nemělo stát nic v cestě.

Jediným indikátorem, který by ještě mohl celou situaci zvrátit, jsou páteční data o počtu volných pracovních pozic v domácí ekonomice. Muselo by však jít o mimořádně špatný výsledek, aby to zvrátilo připravenost Fedu sazby zvýšit. To však podle našeho názoru nenastane.

Naopak, americká ekonomika zřejmě vykáže dvě stě tisíc volných pracovních míst mimo zemědělský sektor, což je solidní číslo. Centrální banka tak letos podle našeho názoru zvýší sazby celkem třikrát, a to v březnu, v červnu a v prosinci. Nahoru pak půjdou především výnosy dluhopisů s krátkou splatností. Časy nízkých úrokových sazeb v USA jsou tak již zřejmě definitivně za námi.