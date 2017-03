Z parketu Pavola Mokoše: Je Trump spásou pro ekonomiku?

Akciové šílenství kolem Donalda Trumpa pokračuje i v novém roce, když hlavní americké akciové indexy den co den přepisují historii a vytvářejí nová a nová maxima. Širší americký akciový index S&P 500 posílil od zvolení Trumpa o patnáct procent, zatímco index DJIA vzrostl dokonce o 18 procent. To všechno se děje na pozadí zvyšování sazeb amerického Fedu, který letos plánuje zvýšit sazby hned čtyřikrát, a to vše při současném pouze zhruba dvouprocentním ekonomickém růstu.