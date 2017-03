Zápisník Arsena Lazareviče: Ministerstvo plýtvání

Ač peníze rozdělovat ministerstvo příliš transparentně neumí, umí vytvářet dlouhodobé plány. V roce 2030 by Česko mělo zdesetinásobit částku, kterou vynakládá na ochranu klimatu v rozvojových zemích na 1,79 miliardy korun.

K čemu to podle ministerstva povede? Prý to pomůže v dlouhodobém horizontu ovlivnit míru humanitární migrace obyvatelstva rozvojového světa. K dokonalosti už jen chybí zmínka, že celý program také obohatí čakry místních lidí. A je koneckonců dobré vědět, že se Češi nebudou masivně stěhovat poté, co Czechii zařadil mezi rozvojové země také JPMorgan.

Čínský bankovní sektor je podle aktiv největší na světě a překonal eurozónu. Důvod k oslavám to rozhodně není. Ekonomika Číny je totiž stále závislejší na masivním úvěrování, podíl špatných úvěrů přitom roste a na nemovitostním trhu probíhá masivní realitní bublina. Místo studentů se tak možná dočkáme obsazení náměstí Nebeského klidu ze strany zkrachovalých bankéřů.