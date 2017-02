Zápisník Dušana Kütnera: Nekonečný boj

Z pětapadesáti nelegálních sázkových webů v češtině provozovaných z Kypru či Gibraltaru se státu podařilo eliminovat činnost zhruba čtyř pětin z nich. To není málo. Otázkou je, co bude se zbylou desítkou webů, které hrají mrtvého brouka.

Doba, za kterou je může ministerstvo financí nechat odstřihnout od internetu, se kvůli zákony daným lhůtám správních řízení může protáhnout až na čtyři měsíce. Mezitím ale nebude nic dotyčným provozovatelům bránit založit nové nelegální stránky a provozovat je další čtyři měsíce. A tak pořád dokola. Hon státní kočky se sázkovou myší může začít.

Co se povedlo Andreji Babišovi v čele ministerstva v tažení proti nelegálním hazardním webům, to si promptně pokazil výroky o „zkorumpované pakáži, která točí na objednávku“ na adresu tvůrců pořadu Reportéři ČT. Taková obvinění by měla být doložena, nejlépe u soudu. Protože pak možná majiteli Agrofertu nezbude nic jiného než jakožto autor výroku „Sorry jako, proč bych vám měl sdělovat své příjmy?“ prohlásit směrem na Kavčí hory „Sorry jako, omlouvám se.“

Než by ale soud rozhodl, bylo by dávno po volbách a nynější lídr předvolebních průzkumů předsedou vlády. Dokážete si představit situaci, kdy by v čele státu stál nejen k omluvě odsouzený prezident, ale zároveň i premiér? Sorry jako… to je moc.