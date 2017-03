Zápisník Jana Stuchlíka: Nebezpečný strach

U nás politolog Robejšek slibuje, jak ubrání náš stát. O tom, kterého k opětovné kandidatuře na Hrad přesvědčila podpora jím vystrašených lidí, nemá ani cenu mluvit. Jenže ze strachu jsou lidé schopní udělat cokoliv. A nikdo neví, kolik ho je potřeba, aby masy začaly ve jménu boje s vnější hrozbou páchat děsivá zvěrstva.

Volání po dovozu ukrajinských dělníků do Česka po kauze Rohlik.cz nabírá nový rozměr. Je jedno, že to prasklo zrovna ve skladech firmy, která se snaží vyjít vstříc české posedlosti po co nejlevněj- ším másle a salámu. Dřív se tomu říkalo vykořisťování, dnes by to mohlo být přinejmenším zneužívání situace lidí, kteří jsou na tom výrazně hůř než my. Jenom abychom měli máslo nebo hadičky do motorů o korunu levnější. Koho sem ale budeme vozit, až jednou třeba Ukrajina zbohatne?

Boj s klimatickými změnami dostává v USA na frak. Nově jmenovaný šéf Agentury na ochranu životního prostředí Scott Pruitt prohlásil, že nesouhlasí s tím, že by člověk byl hlavním strůjcem klimatické změny. Ještě to prý nevíme přesně a musíme to prozkoumat. Howgh.