Zápisník Jana Stuchlíka: Povedené dárečky

Obchodní příležitost viděla v tom, že bude v příštích letech jednou z nejfotografovanějších žen světa. Trump family prostě má čuch na byznys. Uvidíme, jak rychle bude platit: Co je dobré pro nás, je dobré i pro Spojené státy.

Dost bylo stravenek a penzijka. České firmy, které si pořád stěžují na nedostatek lidí, by si mohly vzít příklad v zahraničí, jakými benefity se tam buduje loajalita zaměstnanců. Banka Goldman Sachs už od roku 2008 hradí operace spojené se změnou pohlaví. Využívanější asi budou kadeřnické a lázeňské služby či opravy chrupu, které nabízí biotechnologická firma Genentech. Co je to ale proti řetězci In-N-Out Burgers, který zaměstnancům garantuje během každé směny jeden Double-Double burger a porci hranolků. Dobrou chuť.

Mají to Češi štěstí. Na Valentýna nemusejí za exotikou daleko. Nejlevnější romantika je totiž podle průzkumu květinářství Bloomy Days čeká v Praze. Kytice, vířivka, večeře v michelinské restauraci, kino a noc v luxusním hotelu prý vyjdou na 430 eur. V Los Angeles tahle romantika stojí 1237 eur. Tak chlapi, šup pro pugét a hop do bublinek.