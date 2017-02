Zápisník Jana Stuchlíka: Snad nás nesežerou

Dřív lidé platili za drát do domu a elektřinu, kterou spotřebovali. Teď by měli splácet solár, baterku a k tomu platit za drát, kterým do domu elektřina přijde, když slunce nesvítí a baterka je vybitá. ČEZ na tom jistě škodný nebude.

Pálení dřeva s bojem proti klimatickým změnám moc nepomůže. Britští vědci racionálně upozorňují, že spálením stromů, které absorbovaly CO2 desítky let, se do vzduchu dostane více skleníkového plynu, než kolik stihnou přeměnit na rostlinnou hmotu čerstvě zasazené stromky. Trošku to připomíná spor o uhlí, což není nic jiného než pálení pravěkých lesů a uhlíku odstraněného z atmosféry před miliony let. Nakrmit hladovou moderní civilizaci 160 miliardami megawatthodin bezuhlíkové energie prostě bude chtít větší kreativitu.

Na Evropu se možná valí další pohroma. Pěticentimetrové larvy jihoafrického motýla blýskavky kukuřičné už decimují úrodu v subsaharské Africe. Zákeřná housenka se kromě kukuřice živí dalšími deseti rostlinami. Podle vědců to má blýskavka do Evropy jen skok. Nejdřív do jižní, pak do východní. Pěstování kukuřice, která je proti těmto škůdcům odolná, loni na podzim odmítli poslanci Evropského parlamentu. Tak snad nás nesežerou. Ty housenky.