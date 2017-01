Zápisník Jany Havligerové: Ambice sem, ambice tam

Podle ministra financí Andreje Babiše „fakt dává smysl řídit rozpočet jako firmu“, dokazuje to přebytek státních financí za loňský rok. Přesto, jak říká, to mnozí zpochybňují. Tak určitě. Teď je ještě potřeba přepsat učebnice ekonomie.

Lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka nebude kandidovat na předsedu KDU-ČSL. Rozhodl se, že nebude nikdy ten, kdo bude mít ambici stranu štěpit. A také mu k ambici bojovat o post předsedy chybí základní motivace. Nemůže totiž říci, že Bělobrádek (současný předseda) vede lidovce špatně. Zapeklitá situace.

To tedy šéf lidoveckých poslanců Jiří Mihola ambici má. Chce, aby se obchody zavíraly nejen o šesti svátcích, ale o všech třinácti státem uznaných. Je mu ale jasné, že teď nemá šanci uspět, hodlá to opět zkusit po volbách. Tak si to pamatujte!

Čeští politici se vůbec chytají, čeho mohou. Velký ohlas vzbudil leták Lidlu s černošským modelem, respektive facebooková diskuze, která po jeho distribuci vypukla. „Česko si našlo svou naprosto zásadní aféru. Klučina tmavé pleti na letácích Lidlu! Ufff! Jsem pohoršen! Navrhuji bojkotovat černý čaj, černou kávu a pro jistotu i uherský salám a povlečení z damašku,“ napsal například jihočeský hejtman, socialista Jiří Zimola. Tak zásadní aféře prostě nelze odolat.