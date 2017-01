Zápisník Jany Havligerové: To zase byl týden

Strana zelených o víkendu sjezdovala. Nově bude používat zkratku Zelení, a podle šéfa strany Matěje Stropnického by se nyní měli spojit s těmi silami, které budou hájit svobodu a politickou sféru oddělenou od ekonomické, do „antiautoritářského bloku“.

Kromě toho na sjezdu neprošel návrh od jedné z delegátek na zkratku „Zelené“ namísto „Zelení“ ani návrh, aby se v diskuzi povinně museli střídat muži a ženy. Stropnický sice neřekl, jak úzké spojení s ostatními politickými silami si představuje, je ale jasné, že taková snaha bude mít mnohá úskalí.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová zjistila, že sněmovna není bezbariérová. K fenomenálnímu objevu došla poté, co na svou tiskovou konferenci v dolní komoře parlamentu vzala vozíčkáře, ředitele Pestré společnosti Michala Pragera, a viděla, že do tiskového sálu se člověk na elektrickém vozíku nemůže dostat. Paní ministryni k nevšední všímavosti blahopřejeme.

Návrh nového zákona o pohřebnictví vyvolal u předkladatelky ministryně Karly Šlechtové z ANO přímo existenciální krizi. „Šla jsem do toho, abych vykonávala funkci správně a pro občany, protože jsem jedna z nás… A nikdo si toho neváží. Jsem veřejný majetek a nemám právo na nic a držet ústa, když si zákonodárci dělají, co chtějí. Je to smutné, hnusné, celý systém, proti kterému bojuji,“ napsala na Facebooku. Ona funkci nevzala dobrovolně?