Zápisník Jany Havligerové: Vítězí realita, mýty padají

Zkušený diplomat, bývalý český velvyslanec Petr Kolář definitivně odpískal úvahy o tom, že by se mohl ucházet o post hlavy státu. Jak napsal na Facebooku, v případě kandidatury by měl jen negativní motivaci, tedy potřebu zabránit setrvání Zemana ve funkci. A negativní motivace podle něj nestačí. Tak schválně, kdo další hodí ručník do ringu – řeknou ANO a ČSSD, že jejich prezidentským kandidátem je Miloš Zeman?