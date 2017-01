Zápisník Pavla Otta: Děláme to pro lidi

Ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš je naštvaný. Místo toho, aby podle něj Poslanecká sněmovna dělala něco pro lidi, bude opět plýtvat časem se zákonem o střetu zájmů. Ten majitel Agrofertu považuje za útok na sebe. Jistě, koncentrovat co nejvíce politické, ekonomické a mediální moci je něco, co občanům hodně pomůže.

Mimochodem, že Babiš nepředložil včas daňový balíček, takže zvýhodnění pro rodiny s dětmi neplatí už od ledna, nikomu určitě nevadí. A že navzdory novému zákonu o hazardu platnému od ledna ministerstvo zaspalo s přípravou registru patologických hráčů, je stejně nicotná marginálie.

Do podobné kategorie spadá zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, podle něhož nebyl za loňským růstem státních příjmů lepší výběr daní, tedy klíčový Babišův volební slib, ale hlavně dosavadní růst ekonomiky.

Je to také drobnost, týká se ovšem Hradu a tak snad stojí za zaznamenání. Na jídelním lístku k tradičnímu novoročnímu obědu v Lánech, kde se sešli prezident Miloš Zeman s premiérem Bohuslavem Sobotkou s manželkami, se píše „kynuté nebo karlovarské knedlíky“. Možná by to chtělo jednotný pohled na věc. Tedy ne u obou ústavních činitelů, mezi nimiž to často skřípe. Jde samozřejmě o ty knedlíky.