Akcie, měny & názory Jana Mihulky: Neslábnoucí lesk žlutého kovu | E15.cz

Ale přece tu je jedna zajímavá alternativa, která dnes trochu zbytečně hraje druhé housle. Tou alternativou je zlato. Minulý týden v pátek v tichosti vystoupalo na své desetiměsíční maximum, aby přineslo trpělivému investorovi od začátku roku přibližně 15 procent. Pro srovnání – širší americký index S&P 500 si od začátku roku přilepšil o osm procent a německý index DAX pouze o 4,5 procenta. To je o 70 procent horší výsledek než u žlutého kovu.

Někteří mohou namítat, že tato investice je mimo možnosti drobného investora. To nemusí být úplně pravda. Tento žlutý kov nemusíte hned kupovat po kilových zlatých prutech, ale třeba prostřednictvím fondů nebo certifikátů. Pro tento typ investice vám pak stačí jen zlomek toho, co u fyzického zlata.

Zlato se oceňuje v amerických dolarech za jednu troyskou unci. Stále slábnoucí americký dolar tak zlevňuje tento kov na světových trzích, a tím ho více zpřístupňuje. Navíc zlato se nepoužívá jen pro výrobu šperků a ozdob, jak se někteří domnívají, ale největší spotřebu zlata má průmysl.

Většina vašich chytrých zařízení od telefonu po tablety by se dnes bez něj neobešla. Rostoucí napětí mezi Amerikou a KLDR, teroristické útoky v Evropě, pomalý růst inflace, to vše a mnohé další jsou jasnými argumenty, proč by mělo zlato jako už dávný uchovatel hodnoty patřit do investičního portfolia, a to v jakékoliv podobě.

Autor je makléřem Patria Finance