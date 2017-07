Akcie, měny & názory Jana Vejmělka: Průmysl v unii jede naplno | E15.cz

Ve včerejší záplavě domácích inflačních čísel a statistik z trhu práce poněkud zapadly výsledky květnové průmyslové výroby v Evropě jako celku. A nutno podotknout, že čísla byla, a to ne překvapivě, opravdu povzbudivá. Za samotný květen produkce průmyslu v EU 28 přidala 1,2 procenta, za eurozónu bylo číslo ještě o desetinu procentního bodu vyšší. V meziročním vyjádření růst dosáhl čtyř procent, a to v EMU i EU. V takto dobré kondici byl průmysl na starém kontinentě naposledy před téměř šesti lety.

Radostný je i pohled na sektorovou strukturu. Daří se totiž producentům zboží s vysokou přidanou hodnotou. Květnové meziroční tempo růstu kapitálových statků, tedy investic, meziročně v eurozóně dosáhlo na 5,5 procenta, ještě vyšší dynamika, a to 7,5 procenta, pak byla zaznamenána u produkce zboží dlouhodobé spotřeby. Z geografického hlediska je důležité, že solidní čísla zaznamenaly velké ekonomiky Itálie, Španělska či Francie, kterým se dosud příliš nedařilo.

Květnová čísla z evropského průmyslu jsou příslibem, že druhé čtvrtletí bude ve srovnání s prvním významně lepší, mezičtvrtletní růst by měl zrychlit z pouhých 0,1 procenta na 1,3 procenta. To je zdravý základ pro to, aby eurozóna jako celek letos reálně rostla o více než dvě procenta.

To by byl nejlepší výsledek za posledních sedm let. A vysoké indikátory důvěry napovídají, že to je reálné. Ve světle tohoto vývoje tedy není překvapivá posilující pozice eura na globálním trhu ani sílící spekulace, že ECB začne s rokem 2018 s postupným útlumem programu odkupu aktiv.

Autor je hlavním ekonomem KB